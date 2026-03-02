快訊／LALA認了「遭對方踐踏」 「多重背叛打擊我」看醫生

記者葉文正／台北報導

LALA男友日前在IG向LALA道歉。但話說的不清不楚，今天LALA不忍發聲了：「感謝這幾天媒體、合作夥伴，還有一直支持我的朋友們，謝謝你們的關心與包容。針對近日私人感情事件的報導，我不希望佔用社會資源，決定在此做出正式回應。」

▲LALA男友公開向她道歉。（圖／翻攝taiwanswag）

她提到，「我和tommy陳先生已經正式結束這段情感關係。這七個月裡，我付出了最深且最真誠的信任與支持。我很感激陳先生陪我渡過喪父之痛、生活陪伴、甚至一度讓我重新燃起對愛情的希望。」

▲LALA被踐踏就醫中。（圖／翻攝taiwanswag）

「但遺憾的是，陳先生所承認的行為，嚴重踐踏了感情中最重要的道德底線。這段時間我所承受的精神壓迫與多重背叛，讓我的身心狀態面臨很大的打擊，目前已尋求專業醫療的協助，正努力進行身心修復與健康管理。」

LALA認為，「身為專業的工作者與一名母親，無論生命中遇到任何低潮，我都會為了孩子和責任堅強起來，秉持負責任的態度完成所有既定計畫。為了找回平靜，現在對我來說最重要的就是養好身體、恢復健康。」

她再次感謝所有在這個時刻給我溫暖的人，謝謝你們。

2026/03/02 lala 蘇心甯