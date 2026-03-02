杜拜「攔截165導彈」防空系統發威！　吳辰君子女急改網課躲警報

記者陳芊秀／綜合報導

美國、以色列在2月28日聯手襲擊伊朗，戰事波及觀光勝地杜拜，定居當地的藝人吳辰君2日最新發文，提及已經讓子女改在家中上網課，分享了杜拜防空系統的現況。

▲杜拜遭戰火波及，定居當地的吳辰君回報現況。（圖／翻攝自臉書）

導彈無人機滿天飛

吳辰君在文中形容，杜拜的防空系統宛如一把「巨大的保護傘」，在城市最不安的時刻默默守護。她驚心動魄地分享，短短這段時間內，當地成功攔截了 165 枚導彈與 541 架無人機，「每一次警報和爆炸聲都讓人緊張」。所幸在嚴密的防禦下，她與家人平安度過，心情也正逐漸平復中。

▲杜拜防空系統攔截165枚導彈與541架無人機。（圖／翻攝自臉書）

生活受影響！孩子改網課

受戰火威脅影響，杜拜的日常節奏也跟著調整。吳辰君提到，孩子們這兩天已經開始在家進行網課（遠距教學），預計會持續到本週三。她也誠心祈禱：「希望週三後孩子們都能平安回到校園，城市也能慢慢恢復原本應有的平靜與活力。」

杜拜政府提供滯留遊客食宿補償

儘管處於緊張局勢，吳辰君也特別喊話讓大眾放心。她觀察到當地生活物資非常充足，超市補貨相當及時；對於因衝突而滯留當地的遊客，杜拜政府也展現溫情，提供了食宿補償，確保每個人都能得到妥善的照顧。

祈願戰爭結束：回到平凡穩定的日常

看著戰火衝擊生活，吳辰君最後也表達了內心的願望，除了希望機場能早日恢復正常運作，更誠摯祈求戰爭快點結束，「願每個人都能回到那份平凡、安穩的日常，願世界和平，傷害降到最低。」

【吳辰君全文】

目前在杜拜，想和大家報個平安。

這兩天孩子們開始在家上網課，預計會持續到週三。希望週三後孩子們都能平安回到校園，城市也能慢慢恢復原本應有的平靜與活力。

這段日子，杜拜的防空系統像一把巨大的保護傘，在不安的時刻默默守護著整座城市。令人難以置信的是，短短這段時間就成功攔截了 165枚導彈 和 541架無人機，每一次警報和爆炸聲都讓人緊張，但幸運的是，我們都平安度過，心情也慢慢平復。

想讓大家放心，這裡的生活物資非常充足，超市補貨及時；對於滯留的遊客，杜拜政府也提供溫馨的食宿補償，確保每個人都能得到妥善照顧。

真心希望機場能早日恢復正常運作，也誠心祈禱戰爭能快點結束。願每個人都能回到那份平凡、安穩的日常。

願世界和平，傷害降到最低。