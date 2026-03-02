鄭秀文新片票房飆2.8億台幣「狂破影史紀錄」　黃子華曝真實心聲！

記者黃庠棻／台北報導

香港開年重量級電影《夜王》由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，更率領原班人馬全力打造新作。由票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手，引爆話題，再加上實力派的王丹妮、廖子妤、謝君豪等華麗卡司，台灣將於3月13日上映。

▲《夜王》由黃子華、鄭秀文主演。（圖／華映娛樂提供）

電影在香港上映以來勢如破竹，不斷刷新香港電影史上的多項票房紀錄。這部電影不僅在短時間內突破了多個票房關口，更成功改寫了華語片在香港的首周票房歷史。

《夜王》過年期間於香港上映，一上映就展現超高的吸金能力，更爆出超高的好評，光是搶先上映的口碑場就超過200萬港幣（約800萬台幣）的好成績，正式上映後氣勢強勁，打破今年1月《尋秦記》創下的首周上映票房紀錄，以高達4876萬港元（約1.95億台幣），刷新紀錄。

上映13天，更極速衝破7000萬港幣（約2.8億台幣）大關，登上香港十大華語電影票房的第7名。電影憑藉強大的卡司陣容與良好的口碑，在香港的春節檔期取得了現象級的成功。隨著電影仍在熱映中，加上觀眾開始了「二刷」熱潮，這部電影的最終總票房極有可能再創香港影史新高。

票房巨星黃子華對於主演的電影，再造票房佳績表示非常開心「這次所有演員都很團結努力，齊心宣傳，讓觀眾都感受到《夜王》的力量。」黃子華的電影近年在香港票房成績極為成功，十大賣座華語片中他主演的作品就佔了四部，包括第一名的《破·地獄》及《毒舌大狀》和《飯戲攻心》，成為香港票房霸主。而《夜王》目前才上映13天，名次有望再往前衝。

黃子華透露當年是爸爸帶著自己去夜總會「就是下課吃完飯，爸爸帶我去見見叔叔伯伯，他們就是在夜總會消磨時間，叔伯們全程都不會特別理會些小姐，當她們好像是傢俱，唯一會看看她們的人是我。」他表示現在的人覺得去夜總會好像是去火星一樣，覺得很稀奇「但那些叔伯們就是去夜總會聊聊天，喝點酒，就像有些叔伯是去公園下棋一樣。」

導演吳煒倫表示「希望觀眾看完《夜王》之後會開開心心，就算處於逆境底下，都可以穩住自己，世界艱難、我們照樣闖！」這個題材與現今全球經濟放緩、各行各業面對結業潮的處境不謀而合。導演期望藉這個逐漸消失的行業、透過主角的行動，向觀眾送上鼓勵「面對起起落落，只要繼續前進，終有一天可以笑到最後。」

《夜王》描述昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的經理歡哥（黃子華飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐強強聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，稱霸尖東。

