ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《陽光女子》破7億！翁倩玉越洋視訊
2026日本必買推薦！瀏海神器2.0版可上飛機
王齊麟IG搭訕陳詩媛！相戀內幕全公開
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳辰君 粿粿 王子 藝鴒 賈永婕 周雨彤 黃明志 萬梓良

鄭秀文新片票房飆2.8億台幣「狂破影史紀錄」　黃子華曝真實心聲！

記者黃庠棻／台北報導

香港開年重量級電影《夜王》由香港首部破億電影《毒舌大狀》導演吳煒倫執導，更率領原班人馬全力打造新作。由票房天王黃子華與華語天后鄭秀文強強聯手，引爆話題，再加上實力派的王丹妮、廖子妤、謝君豪等華麗卡司，台灣將於3月13日上映。

▲《夜王》由黃子華、鄭秀文主演。（圖／華映娛樂提供）

▲《夜王》由黃子華、鄭秀文主演。（圖／華映娛樂提供）

電影在香港上映以來勢如破竹，不斷刷新香港電影史上的多項票房紀錄。這部電影不僅在短時間內突破了多個票房關口，更成功改寫了華語片在香港的首周票房歷史。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《夜王》由黃子華、鄭秀文主演。（圖／華映娛樂提供）

▲《夜王》由黃子華、鄭秀文主演。（圖／華映娛樂提供）

《夜王》過年期間於香港上映，一上映就展現超高的吸金能力，更爆出超高的好評，光是搶先上映的口碑場就超過200萬港幣（約800萬台幣）的好成績，正式上映後氣勢強勁，打破今年1月《尋秦記》創下的首周上映票房紀錄，以高達4876萬港元（約1.95億台幣），刷新紀錄。

▲《夜王》由黃子華、鄭秀文主演。（圖／華映娛樂提供）

▲《夜王》由黃子華、鄭秀文主演。（圖／華映娛樂提供）

上映13天，更極速衝破7000萬港幣（約2.8億台幣）大關，登上香港十大華語電影票房的第7名。電影憑藉強大的卡司陣容與良好的口碑，在香港的春節檔期取得了現象級的成功。隨著電影仍在熱映中，加上觀眾開始了「二刷」熱潮，這部電影的最終總票房極有可能再創香港影史新高。

▲《夜王》廖子妤、謝君豪、黃子華、吳煒倫、鄭秀文、王丹妮、盧鎮業。（圖／華映提供）

▲《夜王》由黃子華、鄭秀文主演。（圖／華映娛樂提供）

票房巨星黃子華對於主演的電影，再造票房佳績表示非常開心「這次所有演員都很團結努力，齊心宣傳，讓觀眾都感受到《夜王》的力量。」黃子華的電影近年在香港票房成績極為成功，十大賣座華語片中他主演的作品就佔了四部，包括第一名的《破·地獄》及《毒舌大狀》和《飯戲攻心》，成為香港票房霸主。而《夜王》目前才上映13天，名次有望再往前衝。

▲《夜王》華語天后鄭秀文首次演出狂傲女霸總。（圖／華映提供）

▲《夜王》由黃子華、鄭秀文主演。（圖／華映娛樂提供）

黃子華透露當年是爸爸帶著自己去夜總會「就是下課吃完飯，爸爸帶我去見見叔叔伯伯，他們就是在夜總會消磨時間，叔伯們全程都不會特別理會些小姐，當她們好像是傢俱，唯一會看看她們的人是我。」他表示現在的人覺得去夜總會好像是去火星一樣，覺得很稀奇「但那些叔伯們就是去夜總會聊聊天，喝點酒，就像有些叔伯是去公園下棋一樣。」

▲《夜王》廖子妤、謝君豪、黃子華、吳煒倫、鄭秀文、王丹妮、盧鎮業。（圖／華映提供）

▲《夜王》由黃子華、鄭秀文主演。（圖／華映娛樂提供）

導演吳煒倫表示「希望觀眾看完《夜王》之後會開開心心，就算處於逆境底下，都可以穩住自己，世界艱難、我們照樣闖！」這個題材與現今全球經濟放緩、各行各業面對結業潮的處境不謀而合。導演期望藉這個逐漸消失的行業、透過主角的行動，向觀眾送上鼓勵「面對起起落落，只要繼續前進，終有一天可以笑到最後。」

▲《夜王》華語天后鄭秀文首次演出狂傲女霸總。（圖／華映提供）

▲《夜王》由黃子華、鄭秀文主演。（圖／華映娛樂提供）

《夜王》描述昔日風光一時的東日夜總會被收購，在尖東打滾數十年的經理歡哥（黃子華飾）面臨時代轉變的挑戰。公司新任CEO竟是歡哥狠辣的前妻V姐（鄭秀文飾），強迫歡哥及眾女公關轉型，業績漸有起色。怎料背後原來是大財團的操控遊戲，東日隨時關燈不保。為了保住東日，歡哥及V姐強強聯手，誓要與眾女公關作最後反撲，稱霸尖東。

▲《夜王》華語天后鄭秀文首次演出狂傲女霸總。（圖／華映提供）

▲《夜王》由黃子華、鄭秀文主演。（圖／華映娛樂提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

夜王黃子華鄭秀文

推薦閱讀

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」！0偽裝現身江蕙演唱會 近況全被拍

陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」！0偽裝現身江蕙演唱會 近況全被拍

7小時前

性感護理師IG擁萬粉　網路散布「患者不堪照」遭檢舉下場曝

性感護理師IG擁萬粉　網路散布「患者不堪照」遭檢舉下場曝

7小時前

杜拜爆戰火「艾莉絲剛PO沙灘泳裝辣照」2孩也同行！ 現況曝光

杜拜爆戰火「艾莉絲剛PO沙灘泳裝辣照」2孩也同行！ 現況曝光

6小時前

朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了

朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了

3小時前

杜拜遭美伊開戰波及　定居女星親曝家中現況：大人穩住孩子就安全

杜拜遭美伊開戰波及　定居女星親曝家中現況：大人穩住孩子就安全

18小時前

快訊／LALA認了「遭對方踐踏」 「多重背叛打擊我」看醫生

快訊／LALA認了「遭對方踐踏」 「多重背叛打擊我」看醫生

2小時前

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」　上香照片曝光

王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」　上香照片曝光

3/1 09:00

2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」：我隨心所欲

2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」：我隨心所欲

3小時前

67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝　王晶：靠酒吧賣唱維生

67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝　王晶：靠酒吧賣唱維生

3/1 14:53

唐綺陽運勢／射手感情停滯！雙魚「要學習辨識爛桃花」天蠍易一見鍾情

唐綺陽運勢／射手感情停滯！雙魚「要學習辨識爛桃花」天蠍易一見鍾情

8小時前

女星原定「杜拜轉機到開羅」幸運逃過！　機場遭炸嘆：收起期待

女星原定「杜拜轉機到開羅」幸運逃過！　機場遭炸嘆：收起期待

16小時前

賈永婕遭酸「呼吸器換101董座」霸氣回擊　預告下一步：消費棒球

賈永婕遭酸「呼吸器換101董座」霸氣回擊　預告下一步：消費棒球

16小時前

熱門影音

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開

45歲孫淑媚撞臉Jennie　「凍齡秘訣」演唱會完售就公開
《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神

《陽光女子合唱團》狂賣6.7億！　陳意涵：我現在是老公的神
74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動

74歲還在信義區夜店嗨！　比莉一拿麥克風…全場暴動
愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶

愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶
MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻

MMA／Jennie唱〈Like JENNIE〉 　唱到脫了！全場被辣翻
BLACKPINK Jennie「脫到剩Bra！」 跳〈Like Jennie〉辣翻

BLACKPINK Jennie「脫到剩Bra！」 跳〈Like Jennie〉辣翻
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛

激吻75歲劉曉慶!!!　小30歲男星短劇跟她談戀愛
怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！
KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們

KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

旗下演員「遭畫臉建議整形」　鍾欣凌怒罵製作人：我X你媽

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

趙小僑拍吻戲...劉亮佐不敢看　 劉子銓聽父母聊尺度喊「下一題」

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

潘瑋柏笑「登澳網也接不到球」拉周董下水　自嘲「演唱會像開盲盒」：潘帥是隱藏款XD

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

蔡淑臻被小12歲男友「下封口令」　拍親密戲讚莫子儀：果然是老手

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

Lulu宣布和陳漢典結婚了！　不是整人：找到最有默契的那一位

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

看更多

金鐘國參訪私人動物園　杜拜土豪安排跟獅虎拔河

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

少時都到了？韓網瘋傳「Tiffany、卞約漢婚紗照」　畫面太美掀熱議

16分鐘前10

導彈就在天上飛！弦子夫妻困杜拜撤離計畫斷…驚悚爆聲整晚不敢睡

22分鐘前0

中信女神吃飯爆意外！「竟然把門牙吃掉」近距離照曝：我要瘋了

46分鐘前0

《陽光女子合唱團》票房破7億！翁倩玉越洋視訊「聽影迷告白」哽咽

52分鐘前0

陳曉東醞釀1年有喜了！　驚喜曝光「人生重磅喜訊」

1小時前1

照顧癱瘓兒3年多！MIRROR重傷舞者爸爸病倒　悲嘆「撐不住了」

1小時前24

BY2難得同框媽「3人顏值超高」！Yumi解放細肩帶 Miko低胸被看光

1小時前0

蘇打綠隔16年合體王菀之！　「少了方大同」青峰悲喊：非常艱難

1小時前0

王齊麟IG搭訕陳詩媛！相戀內幕全公開　「輸球脆弱成轉捩」真誠告白超催淚

1小時前1

台灣之光！林芯儀首戰國際健美賽　超狂成績曝光

讀者迴響

熱門新聞

  1. 陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」
    7小時前1813
  2. 性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉
    7小時前5027
  3. 杜拜爆戰火「艾莉絲剛PO沙灘辣照」現況曝
    6小時前188
  4. 朴寶藍突猝逝「死因急性酒精中毒」　好友慶32歲冥誕：姐姐們來了
    3小時前
  5. 杜拜遭美伊開戰波及　定居女星親曝家中現況
    18小時前1212
  6. LALA認了「遭對方踐踏」 「多重背叛打擊我」看醫生
    2小時前84
  7. 王子粿粿首度合體現身！消失4個月「參加宮廟團拜」
    3/1 09:005059
  8. 2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」
    3小時前811
  9. 67歲萬梓良罹病難行走！晚年淡出演藝圈現況曝
    3/1 14:5343
  10. 唐綺陽運勢／射手感情停滯！
    8小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合