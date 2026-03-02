創下2億點閱神話！Rokudenashi返台開唱　2階段售票看這裡

記者吳睿慈／綜合報導

日本次世代音樂企劃Rokudenashi以歌曲〈One Voice〉在YouTube創下2億次點閱神話，2日正式宣佈將於5月23日重返台北，在台北國際會議中心舉辦《Rokudenashi 3rd Oneman 『Rokka』Live in Taipei》，實現了主唱ninzin兩年前在台承諾「我會再來」的約定。

▲Rokudenashi守約返台開唱。（圖／好玩國際提供）



Rokudenashi的音樂創作能量在2025年迎來爆發，接連推出了第二張專輯《六花》及多首話題單曲，並於2月4日發行最新單曲〈Living〉，更具層次的編曲與溫暖的唱腔，再度攻佔各大串流排行榜。



目前Rokudenashi正忙於日本國內的巡迴演唱會，預計前往名古屋、大阪及東京，日本場圓滿結束後，緊接就是海外的巡迴演出。

回想2024年在Zepp New Taipei的演出盛景，ninzin以幽幻空靈的美聲震撼全場。時隔2年，場地從千人Live House進階至視野宏偉的TICC大會堂，象徵其在台人氣的跨越式成長。演唱會門票採2階段購票，FC優先購於3月13日11點到18點，接著3月14日11點正式售票。