孫燕姿宣布5月大巨蛋開唱！　場次、搶票時間、票價一次看

記者翁子涵／台北報導

孫燕姿上週推出新單曲〈飛瀑而下〉，做為啟動2026年《就在日落以後》巡迴演唱會的完美起點，今（2日）正式宣佈相隔12年再度於台北開唱，將於5月15、17日首攻大巨蛋，孫燕姿表示：「5月15、17日我將帶著《就在日落以後》巡演來到臺北大巨蛋，期待到時候和你們見面！」她與導演及製作團隊緊鑼密鼓籌備，反覆推敲節目結構、視覺調度與音樂層次，為即將演出的內容尋找更精準的節奏與重心。

孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會攻頂台北大巨蛋，預計從3月4日開始，戶外廣告將鋪天蓋地串起台北捷運25站捷運聯播，桃園機場捷運大廳層、西門町六號出口廣場、三創園區、信義區市政府站天幕、松仁威秀影城LED等著名地標，都能遇見「天后」美麗的身影。

孫燕姿開春連兩週宣布重磅喜訊，演唱會也勢必掀起一波搶票熱潮，門票將於3月20日中午12點KKTIX售票系統全面開賣，國泰世華CUBE信用卡卡友、Live Nation會員則有開放搶先預購，以及CUBE追光同行套票專區，票價則為： 6,380 / 5,880 / 5,380 / 4,880 / 4,380 / 3,880 / 2,880 / 2,380。