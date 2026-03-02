八點檔女星過馬路險遭「鬼切車撞上」　駕駛離譜解釋…她氣到衝警局

記者黃庠棻／台北報導

女星胡嘉愛演過多部八點檔，包含《黃金歲月》、《市井豪門》、《愛的榮耀》等，近期斜槓轉戰 YouTube，開設頻道《女人百分百》用輕鬆的對談陪伴觀眾紓壓。怎料，近日她卻透露自己在過馬路的時候差一點被鬼切的小客車撞上，引起熱議。

▲胡嘉愛過馬路險遭鬼切駕駛撞上。（圖／翻攝自Facebook／胡嘉愛）

胡嘉愛近日在社群網站上發文，透露自己近期一次在綠燈走斑馬線過馬路的途中，突然一輛左轉的車子朝她開過去，駕駛不僅開超快還沒有煞車，差一點點就撞上，幸好當下她反應靈敏、馬上跳開，否則後果不堪設想，驚嚇直呼「不然已經在醫院了」。

後續，胡嘉愛因為車子突如其來差點撞上，讓她氣得當場大喊，駕駛火速衝下車解釋「因為A柱、B柱的死角，所以常常看不到行人」，由於她平常也有開車的習慣，對方這番發言讓她相當傻眼。後來，兩人到警察局看監視器畫面，警察表示「管他什麼柱，直接罰單1張加3小時上課」，最後她呼籲民眾「就算綠燈過斑馬線也要看左看右，更不要用手機，因為永逺不知道會不會遇上『魔鬼駕駛』。」

最後，胡嘉愛曬出一張手腳受傷的照片，坦言自己其實這陣子都受到舊傷「骨頭錯位加高爾夫球手肘」困擾，在這段治療的期間沒想到還差點被車子撞，雖然飽受驚嚇但也慶幸人沒事，文末她也再一次強調「左轉彎萬萬不可以鬼切」。

