李洪基瘦回出道巔峰！
戰爭爆發「旅平險」重點一次看
陳妍希「辣露深溝」上熱搜
叫賣哥遭列吃軟飯3罪狀！　怒轟前妻閨蜜：妳好像住在我家床底下

記者陳芊秀／綜合報導

藝人「叫賣哥」葉昇峻以夜市叫賣起家，憑藉幽默、台味十足的口條成功轉戰網路直播領域。然而，他近日在直播時不斷有網友提及關於他的新聞，上網查了之後得知是指上一段婚姻，為此決定於今（2）日打破沉默，發長文揭開離婚後的辛酸內幕，並強烈反擊外界對他「吃軟飯」、「對妻刻薄」的指控：「妳在外面說的，好像妳住在我家床底下一樣！」

ㄏ

▲叫賣哥遭指吃軟飯，怒轟前妻閨蜜。（圖／翻攝自臉書）

叫賣哥：莫須有的罪名

叫賣哥在文中坦言，自從離婚消息公開後，多年來一直遭到自稱是前妻閨蜜、好友或親戚的人士攻擊。對方指控他好吃懶做、靠老婆養（吃軟飯），甚至對前妻刻薄。對此，叫賣哥語帶無奈表示，這些莫須有的罪名在外面流傳至今從未停止，讓他深感困擾。

駁斥「軟飯男」指控：我幾乎全年無休

針對「懶惰」的指控，叫賣哥強硬回擊，強調自己出身社會底層夜市，轉戰直播銷售後更是幾乎全年無休，連過年期間都在直播掙錢。他氣憤表示：「說我好吃懶做、吃軟飯，這理由也太瞎了！」他也提到，過去與前妻在一起的十幾年間，除了對方回娘家或出遠門，自己幾乎不在外面吃飯，即便在外地工作也一定趕回家陪老婆吃飯，且對方的要求他只要能力所及，從未說過「不」。

怒嗆爆料者：見一次面就當自己住床底？

最令叫賣哥不滿的是，有位自稱前妻好友的女性在外散布流言，但他表示與前妻相處十幾年，從未聽過這位好友的存在，甚至僅見過一次面。他怒嗆：「妳在外面說的，好像妳住在我家床底下一樣！」呼籲外界不要再對他的過去費心。

▲▼叫賣哥全文。（圖／翻攝自臉書）

▲叫賣哥全文。（圖／翻攝自臉書）

坦言分開主因：距離與溝通

回首這段感情的結束，叫賣哥認為感情不會只是單方面的問題，「距離、認知、溝通」才是分開的主因，而非外界所揣測的單方面過錯。他強調，雙方當事人早已選擇好聚好散、各自安好，並感謝那些批評指教的人，「大家都聽過清官難斷家務事，我過去的感情事，就不需要讓大家費心了！」最後，他表示目前一個人過得很好，正努力讓自己重新站起來。

叫賣哥

