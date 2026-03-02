南韓男偶像阻止酒駕遭施暴！　警察到場見他「滿臉都是血」送醫

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男偶像成玹祐是團體LIMITLESS成員，他日前在自己的頻道上透露過去前往濟州島旅遊時，遭醉漢持刀追殺，嚇得他拔腿狂奔，所幸後來成功逃脫，該事件掀起熱議，有網友直呼他所經歷事件太戲劇化。近日，他再度分享其他人生經驗談，20歲左右時與一位好友喝酒喝到天亮，對方竟想開車回家，在阻止好友酒駕之下，竟遭到暴打送醫，以自身經驗呼籲大眾別酒駕。

▲玹祐阻止好友酒駕竟遭施暴。（圖／翻攝自玹祐YouTube）



成玹祐近來開設自己的YouTube頻道，過去分享濟州島遭追殺事件後，掀起廣大熱議，他近日再度分享其他社會案件，2015年時剛踏入演藝圈，當時正在當練習生，與一名親近的哥哥談心聊未來，兩人一路喝酒聊到幾乎天亮，沒想到，就在準備返家的途中，該名哥哥竟表示「要去牽車」。

▲玹祐當時被打到滿臉都是血。（圖／翻攝自玹祐YouTube）



該名好友嘴上雖表示「會叫代駕」，但成玹祐基於擔心，堅持陪對方去牽車，並在場直接遞對方叫代駕，就在此時，兩人爆發口角爭執，平時與他要好的哥哥竟變了一個人，直接一拳往他的鼻子揍，接著又揍一拳打向耳朵，令他一時無法反應，傷心大於憤怒，怒回對方：「哥哥，你現在是施暴打我！」

▲玹祐後來有收到對方的道歉，但道歉完後就斷聯了。（圖／翻攝自玹祐YouTube）



成玹祐當場打電話報警：「我在阻止的過程中被打了，請您快點來！」由於鼻子、耳朵遭到重擊，警察看到他被打到滿臉血，請他先去看醫生，最後醫生診斷結果為住院一週治療。他也透露自己當時單純，沒多久就原諒了那位哥哥，但對方在獲得原諒後斷聯，令他感嘆不已。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。