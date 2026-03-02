丫頭罕見大改造！一口氣「喀嚓20公分」還剪八字瀏海 新髮型超美

記者潘慧中／綜合報導

丫頭（詹子晴）儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她1日便在Instagram限時動態曝光最新的髮型照，一口氣剪掉了近20公分的長髮，讓人眼睛為之一亮！

▲丫頭原本留著一頭厚重且及腰的黑長髮。（圖／翻攝自Instagram／miyake.mpalace）



畫面中，可以看到丫頭的髮型師透露，她這次真的是大改造，不但長度有大幅度改變，還剪了八字瀏海，不僅可以分到旁邊，也可以選擇放下來，甚至綁起頭髮時還能修飾腮幫子。

▲丫頭剪掉了近20公分的長髮，還剪了八字瀏海。（圖／翻攝自Instagram／miyake.mpalace）



丫頭在改造前原本留著一頭厚重且及腰的黑長髮，整體視覺上較為單調、缺乏層次感。經過髮型師大刀闊斧的修剪後，她煥然一新，換上了充滿輕盈感的多層次中長髮，並搭配了能完美修飾臉型輪廓的八字瀏海。

▲丫頭的新髮型超美。（圖／翻攝自Instagram／miyake.mpalace）



畫面中，穿著灰色休閒上衣的丫頭對著鏡頭露出甜美笑容，鬆軟的髮絲層次不僅巧妙地柔和了顴骨與腮幫子的線條，更讓五官在視覺上變得立體精緻，渾身散發出溫柔氣質。