臉書翻譯出包！韓女團「想跟性愛做朋友」　粉絲傻眼：太虧賊

記者鄺郁庭／綜合報導

臉書自動翻譯出包？韓國女團NMIXX近日在官方粉專發布影片貼文，沒想到系統翻譯竟出現驚人內容，標題直接變成「想跟性愛做朋友的朴宰鐘(Feat. 蘇川)」，讓一票粉絲當場看傻，留言區瞬間暴動，狂刷「翻譯發瘋啦！」

從原貼文可見，其實是原本是韓文，提到YouTuber兼藝人Dex（덱스）與朴宰鐘合作，但臉書翻譯卻把「Dex」直接翻成「Sex」，變成「想跟性愛做朋友」，乍看之下尺度大開。粉絲一點進去還以為追蹤到什麼成人內容，紛紛驚呼「什麼朋友？！」「我以為我追蹤了什麼色色的東西」。

留言區幾乎被吐槽洗版，「翻譯發瘋啦」、「這什麼破翻譯」、「神人翻譯…」、「嚴厲斥責，發瘋啦」、「這翻譯啥鬼啦」、「Dex變sex了」、「太虧賊了（crazy）這個翻譯」，甚至有人笑說「翻譯5顆星」，酸度滿點。

懂韓文的網友則幫忙解釋，原意應該是「想和Dex做朋友的朴宰鐘（Feat. 雪允）」，根本與情色無關，純粹是機器翻譯把專有名詞誤判，才鬧出這場烏龍。

事實上，臉書翻譯不是第一次出包，屏東縣長周春米、台南市長黃偉哲過去曾在臉書發文「地震！大家平安！」但因為臉書判讀錯誤，紛紛被翻譯成「去死！」讓人傻眼。