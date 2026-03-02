辛龍「嘟嘴同框陳美鳳」蓄白鬍被拍近況照！N年交情曝 私下互動超真實

記者潘慧中／綜合報導

陳美鳳近日受邀出席一場席開數十桌的80歲大老闆壽宴，沒想到在這場熱鬧的生日派對上，她與辛龍驚喜同框！兩人不僅曾經一起出國工作，有著多年的深厚交情，照片一上傳立刻引發眾多網友的關注。

▲辛龍嘟嘴同框陳美鳳。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳）



照片中，可以看到辛龍依然維持著招牌的光頭造型並戴著墨鏡，不過臉上留著明顯的灰白鬍鬚。雖然再度隔了一段時間未公開現身，但他當天不僅穿著一套黑白拼接造型的服裝在舞台上大方獻唱；在台下與戴著貝雷帽、圓框眼鏡的陳美鳳合照時，還俏皮嘟嘴，看起來氣色與心情都相當不錯。

▲辛龍上台獻唱。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳）



談到與辛龍的交情，陳美鳳回憶道，兩人其實已經認識多年，早期還曾一起參加訪問團到美國宣慰僑胞。經過多年後再次相聚見面，她有感而發地說，好友現在是一個「非常稱職的父親」，祝福善良的對方下「心想事成！愈來愈好」，字裡行間流露出兩人真摯的友誼。

▲辛龍站在李明依、陳美鳳後面露出燦笑。（圖／翻攝自Facebook／陳美鳳）



事實上，辛龍在劉真2020年離世後，一度沉寂5年多，直到2025年底才正式復出，發表的新歌道盡對愛妻的思念。他復出後上節目時也表示，未來不會想再談戀愛，也不會想要結婚，並且將重心放在女兒和創作音樂上。