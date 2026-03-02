連日下雨！美女主播家驚見巨大香菇　網：不要碰…疑似純黃白鬼傘

記者陳芊秀／綜合報導

農曆春節過後，台北天氣陰晴不定且伴隨連日降雨，讓不少民眾家中的盆栽出現了「意外驚喜」。知名主播劉方慈昨（1）日趁著天氣放晴到陽台伸懶腰時，竟發現自家的雞蛋花盆栽裡冒出了神祕香菇，讓她趕緊發文向廣大網友求援「有毒嗎？」

▲台北連日下雨，美女主播家中花盆長出「巨大香菇」。（圖／翻攝自臉書）

盆栽驚現「菇菇家族」

根據劉方慈描述，這些香菇在連日大雨後「破土而出」，目前盆中共有4朵香菇，其中3朵聚集成一株共同生長，另一朵則獨自在背光處冒出，呈現「3+1」的分布格局。香菇的菌傘碩大，劉方慈形容「直徑比高爾夫球大，但比網球小」，圓潤的形狀在盆栽土攘中顯得人格外突兀。

面對這突如其來的「驚喜」，劉方慈心中充滿疑問，「這是什麼？有毒嗎？要摘除嗎？會影響雞蛋花生長嗎？」

▲劉方慈形容「直徑比高爾夫球大，但比網球小」（圖／翻攝自臉書）



網友反應：千萬別入口！

貼文一出，立刻引發網友熱烈討論，不少人擔心主播誤食，紛紛留言警告「路邊的野菇不要採！」、「顏色越漂亮越有毒，千萬別吃」、「主播不要亂嘗試，這看起來很不妙」。有人分析：「這代表妳家的土質很肥沃，濕度也夠」、「通常長這種菇對植物無害，但對人體就不一定了」。還有人幽默道「這真的是生命力強韌的表現」、「恭喜主播，家裡多了一位新成員」。

其中有網友提醒，居家盆栽長出的野生菇類多為「純黃白鬼傘」或類似菌種，雖然對植物本身影響不大，但因無法輕易辨識是否有毒，民眾應避免直接觸摸或食用。