李洪基瘦回出道巔峰！
戰爭爆發「旅平險」重點一次看
陳妍希「辣露深溝」上熱搜
2000億遺產全交郭碧婷！向華強曝「2兒子反應」：我隨心所欲

向華強決定將估計高達2000億台幣的家族資產全數交付給大兒媳郭碧婷管理。（翻攝自搜狐）

▲向華強決定將估計高達2000億台幣的家族資產，全數交付給大兒媳郭碧婷管理。（翻攝自搜狐）

圖文／鏡週刊

香港影視大亨向華強與向太（陳嵐）早前宣布，將價值2000億的遺產交由大兒媳郭碧婷管理，兒子向佐、向佑一毛錢都拿不到，引發熱議。對此，向華強再度回應，直言自己如今的決定就是「隨心所欲」，也透露兩個兒子的反應。

向佐打電話卻不敢多說？

[廣告]請繼續往下閱讀...

向華強先前表示，他與向太計劃將遺產留給孫子孫女，並成立家族基金會，全權交由郭碧婷管理。消息曝光後掀起討論。他1日在直播被問到，這個決定是否會引來兒子記恨？向華強坦言，向佐曾打電話給他，但也不敢多說什麼，父子倆都沒想到會有這麼多報導。

為何如此高調公開家務事？向華強表示，自己已經78歲，「四十而不惑，五十而知天命，六十耳順，七十從心所欲」，到了這個年紀，他已經是「隨心所欲」的狀態。有人覺得他神經兮兮，但他並不在意，「我高興，我現在就是隨心所欲。」

對於遺產分配的核心原因，向華強強調，現在他跟兩個孫子女、郭碧婷都相處得很開心，「其他的事情，沒有一件讓我快樂」。因為現在公司很忙，跑來直播也是來陪向太的。他說：「我想到孫子、孫女的可愛，即便10幾年後他們可能也會叛逆，會讓我生氣，但那時候我年紀已經大了，所以沒有想太多，這幾年讓我從他們身上，我可以感覺到開心和快樂，就知足了。」

向華強（左起）與兒子向佐、向佑。（翻攝向太微博 ）

▲向華強（左起）與兒子向佐、向佑。（翻攝向太微博 ）

向佑為遺產斷聯父親？

他也提到，大兒子向佐近來變得成熟，家庭與事業都有所成就，讓他回想起自己的人生，「我這個年紀，為什麼要讓每個人都高興？我就是要做讓自己高興的事。」

至於小兒子向佑因遺產問題與他斷聯，向華強直言：「他不高興，那他就做點事讓我高興吧，這世界也公平一點吧？誰讓我高興，我就讓誰高興，誰讓我不開心，我就讓誰不開心。我說的都是心裡話，管你怎麼想。」他還笑說：「反正我已經快要80歲了，開始『胡說八道』」。

向華強坦言，過去自己顧慮很多，因為在香港公司很多，跟著他工作的人很多，所以他總得要保持得規規矩矩。如今現在他想透了，只做自己喜歡的事。他也告誡年輕人：「做事情也是要跟著你們開心的，高興的事情去做。最重要的是內心要樂觀，什麼都要想開一點。做人就是這樣。」


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

ETtoday星光雲

