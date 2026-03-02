杜拜爆戰火「艾莉絲剛PO沙灘泳裝辣照」2孩也同行！ 現況曝光

記者潘慧中／綜合報導

美國、以色列2月底聯手對伊朗發動軍事攻擊，導致杜拜等觀光勝地遭受波及，而過年期間帶孩子們一起去杜拜遊玩的艾莉絲，人身安危一度讓粉絲很擔心，幸好她1日晚間終於更新動態報平安了！

▲艾莉絲報平安。（圖／翻攝自Instagram／iris_1221_lily）



面對外界擔憂，艾莉絲在Instagram限時動態先是感謝粉絲的關心，「我們一家日前已平安抵達倫敦，請不用擔心。」在順利安頓下來後，她也誠摯地寫下心願，「希望能戰火早日平息，願世界和平，PEACE AND LOVE。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼艾莉絲剛去杜拜玩。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲）



事實上，在日前的動態中，艾莉絲大年初一時才帶著兩個孩子前往杜拜體驗沙漠冒險。她在貼文中感性透露，自己從青少年時期首次閱讀三毛的小說《撒哈拉的故事》後，一直到去年都還在重讀，不僅對沙漠產生了好奇與幻想，更覺得沙漠流浪的生活充滿著「頹廢的浪漫」，沒想到有一天竟能真的實現心願。

▲▼艾莉絲其實也有帶兩個小孩同行。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲）



從艾莉絲分享的沙漠美照中可見，她身穿純白色的細肩帶短版上衣搭配白色寬鬆長褲，外罩一件隨風飄逸的白罩衫，戴著墨鏡漫步在沙漠中，親眼看見無止境的沙漠美景更是讓她直呼內心有說不出的感動。

▲▼艾莉絲還在杜拜沙灘解放泳裝。（圖／翻攝自Facebook／艾莉絲）



除了唯美知性的沙漠探索，艾莉絲在杜拜的旅程中也大方展露了火辣身材。在另一組照片裡，她在沙灘上戴著大墨鏡，身穿一襲相當惹火的紅色泳裝。這件泳裝的設計充滿心機，不僅是低胸剪裁，還有著交叉鏤空的設計巧思，讓她豐滿上圍與深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。