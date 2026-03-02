雷／《陽光女子合唱團》方科長刪剪片段首公開！網笑：這段最經典

記者陳芊秀／綜合報導

台灣電影《陽光女子合唱團》票房狂飆突破6.7億元，導演林孝謙、編劇呂安弦日前率領陳意涵、安心亞、鍾欣凌、孫淑媚、苗可麗等人參與迎財神活動，並承諾將會把苗可麗片中一段刪剪片段公開。而該片段昨日（1）在社群平台曝光，再掀網友熱烈討論。

▲《陽光女子合唱團》票房突破6.7億，導演首度公開方科長刪剪片段。（圖／翻攝自臉書）

**涉及電影雷請斟酌閱讀**

《陽光女子合唱團》描述一群女性受刑人組成合照團的故事，片中苗可麗飾演「芳科長」，行事作風嚴格不留情面，也是推動合照團出席活動表演的關鍵人物。而刪剪片段是她說服鄭志偉扮演的典獄長答應合唱團參加慈善音樂會的表演，並強調此事將對典獄長形象大大提升，會場中典獄長問「正不正」，方科長一度會錯意，接著還幫典獄長喬領帶，兩人整理好衣裝準備接受媒體採訪，沒想到矯正署署長已經在接受訪問，談及合唱團表演的契機。此時典獄長與方科長的抿起嘴巴的表情，一切盡在不言中。

刪剪畫面重新公開，影迷也各自表達不同意見。有人表示贊成刪掉，避免影響感動的情緒「還好這段沒上去，不然哭哭的地方變成喜劇啦」、「署長搶功勞的部份，還好刪了，不然這部就大扣分了」、「其實我覺得這一段真的不好笑，也還好沒剪進正片，有點過了」、「刪得好」、「為官之道」、「就是有這種討厭的撿漏王」。另外也有人表示這段充滿笑點，「笑死欸」、「為什麼要刪

」、「哈哈！真的好那個喔」、「從頭到尾方科長都是好人」、「這段最經典！完整呈現矯正機關的組織文化和特色」、「喜歡看被刪掉的片段，這個好笑」。