性感護理師IG擁萬粉　網路散布「患者不堪照」遭檢舉下場曝

辣醫護惡整病患1／性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

▲護理師廖婉如常在IG分享辣照，吸引上萬粉絲追蹤。（翻攝老師她犯規IG）

圖文／鏡週刊

今年2月中旬，台北市立聯合醫院仁愛院區的院長信箱收到1封檢舉信，不久之後，該院加護病房護理師廖婉如就被通知暫時停職、接受調查，也讓護理科同事議論紛紛，引發不小騷動。

知情人士A小姐告訴本刊，廖婉如年約30歲，在仁愛院區的加護病房服務約7年，算是老鳥，由於長相甜美、身材火辣，IG有上萬人追蹤，還曾登上專門分享高顏值素人的粉絲版，版主的介紹詞寫道：「請問護理師，看到妳，心臟撲通撲通地跳，這種症狀該看哪一科？」更用「不穿制服更誘惑」形容她，許多網友也紛紛按讚分享，讓她頗受關注。

為什麼火辣護理師會被停職？A小姐說，因為廖婉如長期偷拍加護病房的重症病患，還將畫面上傳IG分享，由於這些病患的生命徵象不穩，為了監控，身上插有各種管路，十分不堪，且都在不知情的狀況下被廖偷拍，更扯的是，廖還會在畫面上加註嘲諷與辱罵的惡毒字眼，無視病患隱私與尊嚴。

本刊調查，廖婉如曾偷拍1名男病患，只見病患身上插滿管線、虛弱地躺在病床上，他下身穿紙尿褲，雙腳被束帶固定，最誇張的是，廖還拍下該病患糞便溢出、穢物沾滿病床及棉被畫面。

辣醫護惡整病患1／性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

▲廖婉如的PO文十分冷血，完全不顧病患家屬的感受。（讀者提供）

廖婉如除了將照片上傳限動，還稱她要幫病患翻身時，才發現「整個就是屎流成河」，怒罵病患「死白目」，甚至寫下「來人！把我常用的那把槍拿來」等戲謔文字。此外，廖還會抱怨失智症病患吵到她不得安寧，讓她的耐性3分鐘就用完，甚至還爆粗口：「X！要不然我把制服脫下來打架啊！」十分誇張。

A小姐說，廖婉如常態性上傳這類照片、辱罵病患，用字粗鄙，例如廖曾痛罵某患者：「躁動到靠北！我真的只差沒有殺了他。」此外，廖也曾拍下病患口中插管、充滿血液的畫面，然後寫道：「那條破管動不動就塞住跟漏尿，我真的去你馬！」還曾上傳2大桶血液的照片，稱病患「口鼻一直不停流血，下面也一直解血便」，非常驚悚，也讓病患的隱私蕩然無存。

辣醫護惡整病患1／性感護理師IG擁萬粉　網路散布患者不堪照遭檢舉

▲廖女外型亮麗，個人IG有上萬名粉絲追蹤。（翻攝老師她犯規IG）

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


