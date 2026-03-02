陳大天閃兵失業「轉行市場賣菜脯」！0偽裝現身江蕙演唱會 近況全被拍

▲陳大天、劉樸上週去看江蕙演唱會，低調在人潮中排隊。（圖／讀者提供／伊林提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

天后江蕙巡演引發全台搶票熱潮，連閃兵風波後失業的陳大天也來朝聖。24日讀者在小巨蛋準備欣賞江蕙演唱會，排隊人潮中看到熟悉身影，久違未公開露面的陳大天跟新婚妻子劉樸也在人潮之中，乖乖排隊進場。

陳大天身穿淺色襯衫，因為188公分身高關係，在人群中格外引人注意，不過他也沒有刻意掩飾，劉樸則戴著帽子走在前面，兩人低調穿梭在進場人群中，神情看來期待又放鬆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年陳大天因兵役爭議導致工作全面喊卡，在陷入低谷之際，劉樸不離不棄，並去年底完成結婚登記。劉樸日前在伊林娛樂開工時透露陳大天在木柵市場幫忙家裡的菜脯生意，生活也是沒閒下來，也會協助她剪輯業配影片。體諒陳大天收入銳減，她會多幫忙一些開銷，認為婚後就是家人，不該分彼此，讓人看到他們逆境中可貴的感情。

▲大年初六劉樸（左起）、陳大天、鄭怡在廣澤宮祈求開工順利大吉。（圖／翻攝自鄭怡臉書）



而在22日大年初六那天，歌手鄭怡也在社群分享與同為廣澤宮師姐弟的陳大天劉樸的合影，為求今年開工順利大吉，他們吃了花生、桂圓、橘子，象徵破殼去壞運，好事花生，一切圓滿。宮主賴銘偉也發給他們一包紅包祝他們好運。

延伸閱讀

▸ 娛樂報報／好看娛樂尾牙直擊！姚元浩飽餐後隻身返家 王心恬認過年同框

▸ 七彩半線王1／謝家姊弟角力只是煙霧彈 傳謝典林找柯文哲挺邱建富選彰化縣長

▸ 原始連結