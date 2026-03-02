晚安小雞出獄卡關？仍滯留柬埔寨　小編親揭現況

▲網紅晚安小雞因在柬埔寨拍造假影片，自稱被抓進詐騙園區，遭當地政府逮捕並判刑入獄。（圖／翻攝自臉書／晚安小雞）

網紅「晚安小雞」2024年赴柬埔寨拍片，自稱遭人擄去詐騙園區，被毆打和搶劫，但事後被抓包是自導自演的造假影片，柬埔寨警方隨即將他及同夥阿鬧逮捕，並遭法院判刑2年入獄。時光飛逝，已到晚安小雞出獄的時間，網友好奇他是否已返台，他的小編特地透過臉書揭曉答案，請各位再等等。

晚安小雞的社群團隊2月27日於臉書粉專發文，貼出兩年前他初抵柬埔寨的照片感嘆「這個時候還不知因為走錯一步而大難臨頭」，在晚安小雞出獄將返台前，同時詢問粉絲們對晚安小雞的看法，讓他才能加以改進。隨後小編在留言區回應眾人好奇的問題，晚安小雞是否出獄返台，原來他還在柬埔寨，目前相關流程卡關，所以只能再等等。

貼文一出瞬間湧入上百則留言，部分忠實粉絲展現溫情喊話，表示「我的雞蛋糕還在，小雞在我就在」，呼籲他回台後應保持幽默搞笑的探險風格，強調「不造假、沒靈異也沒關係」；然而，更多網友對其自導自演的行為感到寒心，痛批此舉讓粉絲的真誠支持換來一場欺騙，是在浪費社會資源，甚至質疑其出獄後是否真能改過自新，直言「有這一次就會有下一次」。

目前，晚安小雞仍受困於當地的法律或行政程序中，歸期未定。

而晚安小雞的臉書粉專不久前曾公開他本人在獄中寫的信，訴說想念各位，也吐露自己的擔憂，尤其怕一到桃園機場就被台灣警察上銬帶走，還向「Police大人」喊話希望別讓他太難堪。不過晚安小雞也表現出自己性格轉變與對未來的迷惘，這2年期間他變得怕生且憂鬱，每天只能以書本為友，內心感到極度「擱淺」；對此，他誠懇地向家人、粉絲及所有受影響的人道歉，坦言自己虧欠太多。

