黃明志無罪復工「表演邊唱邊吐」　曬抱桶慘照：像回到10幾年前

記者蔡宜芳／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志（Namewee）在去年捲入命案疑雲，後來案情大逆轉，獲判無罪並當庭釋放。他在今年初正式宣布復工，昨（2月28日）更現身夜店演出，只是沒想到竟「邊唱邊吐」，成為難忘的回憶。

▲▼黃明志無罪復工「表演邊唱邊吐」曬抱桶慘照。（圖／翻攝自Instagram／namewee）

▲黃明志在去年捲入大風波，今年初宣布復工。（圖／翻攝自Instagram／namewee）

黃明志1日在社群曬出表演照，只見他一邊表演、一邊喝酒，最後忍不住蹲在一旁抱著桶子嘔吐。黃明志在文中表示：「雖然吐到很慘，但我真的很感恩，還有Club show願意請我演出。畢竟四個多月沒有演出活動了...」他也感嘆自己彷彿回到十幾年前，「邊唱邊吐...」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼黃明志無罪復工「表演邊唱邊吐」曬抱桶慘照。（圖／翻攝自Instagram／namewee）

▲▼黃明志復工表演。（圖／翻攝自Instagram／namewee）

▲▼黃明志無罪復工「表演邊唱邊吐」曬抱桶慘照。（圖／翻攝自Instagram／namewee）

此前，黃明志捲入台灣女網紅謝侑芯命案，同時被控吸毒，不過，他的驗尿報告呈陰性，在去年12月獲判無罪。今年1月，他又再被追加指控持有其它毒品，對此，黃明志不認罪，案件擇定於3月5日再次開庭審理。而黃明志隨後也發文嘲諷：「har？壯陽藥裡含有『冰毒』成分，這種邏輯就好像止瀉藥裡含有瀉藥、安眠藥裡含有咖啡因、解酒藥裡含有酒精，、美白液裡含有助曬劑。」直言：「這種新聞還有人相信？重點我的尿液檢驗裡面兩樣都沒有。」

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，保護自己、遠離毒品！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

