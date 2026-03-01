女星原定「杜拜轉機到開羅」幸運逃過！　機場遭炸嘆：收起期待

記者蔡宜芳／綜合報導

中東戰火升級，因伊朗對美國、以色列展開報復，杜拜、阿布達比等觀光勝地因而遭到波及，情勢緊張。而曾參演《鳥來伯與十三姨》的女星藝鴒，1日透露自己原定經由杜拜轉機，結果在出發前一刻被迫取消，無奈直說：「收起行李，也收起期待。」

▲藝鴒原定要從杜拜轉機到開羅。（圖／翻攝自Facebook／藝鴒）

藝鴒表示，自己原計劃搭乘凌晨零點二十分的班機前往杜拜轉機，再飛往埃及開羅，沒想到行李收了又收，最後在出發前一刻，因戰火無奈取消整趟旅程，遺憾說道：「收起行李，也收起期待。這一次，與埃及無緣。」同時也誠心希望未來再次出發時「世界已不再動盪」。

▲藝鴒為了安全取消埃及之旅。（圖／翻攝自Facebook／藝鴒）

美以在2月28日對伊朗展開聯合攻擊，德黑蘭隨即對波斯灣各國展開報復，不僅鎖定美軍基地，甚至連杜拜知名的帆船飯店也遭到波及。杜拜做為中東旅遊與貿易樞紐，多處指標性建築陷入危機，朱美拉棕櫚島另間飯店附近也傳出火警。

伊朗的報復行動遠超美軍利益範圍，連阿布達比與杜哈等航空要道都成為目標，讓全球最繁忙的交通樞紐之一，瞬間籠罩在戰爭陰影下。受到戰事直接衝擊，多家航空公司也緊急宣布暫停中東往返航班，飛航追蹤地圖更顯示波斯灣上空幾乎淨空。