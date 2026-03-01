賈永婕遭酸「呼吸器換101董座」霸氣回擊　預告下一步：消費棒球

記者蔡宜芳／綜合報導

女星兼台北101董事長賈永婕，過去因在疫情期間捐贈許多物資和呼吸器，受封「防疫女神」，怎料，近來有人質疑她當時做公益，是為了換取101董座職位、幫女兒申請大學加分。對此，賈永婕於1日發文反擊，更放話「接下來我會消費棒球」。

▲賈永婕在2024年9月上任台北101董事長。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕表示，過去自己用無人機寫出「台灣加油」、在霍諾德攀爬台北101時掛國旗，都沒人站出來說話，卻在她推動歷史教育時被質疑動機不單純，「疫情最嚴峻的時候，我站出來，是因為我看見需要。」她也強調，自己只是想讓下一代知道勇敢做一件對的事，可以坦坦蕩蕩。

▲賈永婕回應外界質疑她做假公益。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕自信指出，兩個女兒功課好、體育好、人緣好，一切憑實力，根本不需要靠媽媽加分。長女安安已在名校深造碩士，次女也將提早畢業，「他們會比我更勇敢、活得更精彩。當然還有千千萬萬的年輕人會像她們一樣。」

對於因發言而招致的負面聲浪，賈永婕大方表示「沒關係」，但建議反對者去國家人權紀念館走一趟。至於外界批她「消費歷史」，賈永婕則幽默回擊：「歷史課也在消費歷史啊？預告一下接下來我會消費棒球！台北101從3月4日開始天天點燈為Team Taiwan加油！」選擇正面迎擊輿論。

▲賈永婕透露將連日點燈為經典賽出戰加油。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）