直擊／1月剛主持金唱片大巨蛋！《女神降臨》文佳煐激美現身南港

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女星文佳煐過去曾參演《女神降臨》在台灣打開知名度，她繼1月來台參加金唱片後，相隔不到2個月，1日晚間在南港Legacy TERA舉辦見面會，她穿著一襲平口禮服現身，帶來歌曲〈Like a star〉甜美嗓音融化台下粉絲，現場，她數度用中文、台語打招呼，展現語言天賦，每當台下給予熱烈回應，她都會露出害羞又甜美的笑容，互動很可愛。

▲文佳煐驚喜唱著歌現身見面會。（圖／讀者提供）

▲文佳煐驚喜唱著歌現身見面會。（圖／讀者提供）

文佳煐1日現身南港Legacy TERA與粉絲見面，驚喜唱著歌曲〈Like a star〉現身，她用台語打招呼「打給厚，我是文佳煐」，接著切換韓文表示「第一次在台灣，可以這麼近距離跟大家見面，非常感謝你們」，相隔2個月的時間再度返台，她表示「沒想到這麼快又可以回到這裡，希望大家能度過愉快的夜晚！」

▲▼ 直擊／1月剛主持金唱片大巨蛋！《女神降臨》文佳煐激美現身南港。（圖／讀者提供）

▲文佳煐不斷與台下粉絲揮手打招呼。（圖／讀者提供）

活動期間，文佳煐給予滿滿飯撒，當翻譯進行中文解說時，她則把握時間，不斷向台下揮揮手，更秀出所學的台語致謝「多蝦多蝦」，誠意滿滿。近期，她所主演的電影《後來的我們》也在台灣上映，她不忘關心：「我在韓國可以直接看到評論，但在台灣看不到，不知道台灣的反應如何呢？」聽到台下大喊「很棒」，她滿意地點點頭，再度展現中文「真的假的」，模樣超可愛。

▲▼ 直擊／1月剛主持金唱片大巨蛋！《女神降臨》文佳煐激美現身南港。（圖／讀者提供）

▲文佳煐與粉絲分享自己喜歡的句子。（圖／讀者提供）

文佳煐也在談話環節，現場拿起一本書，並與粉絲分享自己喜愛的句子，「大家不要對自己太嚴格、太鞭策自己，有的時候也可以饒怒自己，要給自己一點時間」，正能量加上心靈雞湯的安慰，讓現場氣氛超熱烈。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

文佳煐

