韓森20歲入獄7年！浪子回頭重返擂台開嗆　感性告白母親

記者孟育民／台北報導

曾奪下第19屆拳願明星格鬥賽冠軍的「台灣燒打雞」韓森，於今（1）日舉辦合約簽署記者會暨「TWG FIGHT NIGHT 05」格鬥賽，正式為即將到來的超大型賽事揭開序幕。現年35歲的韓森，也在記者會上揭露自己年少輕狂的過往。他坦言20歲時血氣方剛，曾入獄服刑長達7年。在獄中為了不被欺負，一開始也曾與人起衝突打架，但他時時刻刻反省自己，並十分感謝母親7年來沒有放棄的偉大等待，讓他終於迎來浪子回頭的一刻。

▲韓森母等7年喚回浪子。（圖／TWG提供）

針對近期頻傳的中山站無差別攻擊等社會事件，韓森自信地表示，若在街頭遇到持刀歹徒，他絕對會挺身而出制伏嫌犯。但他同時嚴肅呼籲一般大眾：「面對持刀歹徒千萬不要嘗試奪刀，連特種部隊教官都無法精準做到，教人奪刀是在害人。」他建議民眾應隨身攜帶防狼噴霧或辣椒水，第一時間拉開距離自保。他也鼓勵大眾，無論男女都可以學習格鬥來強身健體，不僅體態變好，更能在危急時刻保護自己與家人。

▲韓森、金鋼刀。（圖／TWG提供）

韓森已有一年多未曾站上擂台，面對外界質疑他「只有流量、只會出張嘴」，他選擇沉默並投入高強度訓練。韓森霸氣表示：「我不想被定位在只打業餘賽的網紅選手，時機成熟了，我要挑戰最強的！」 他將金鋼刀視為傳奇與經典，期望雙方能打出一場「10年後還會被大家提起的史詩級大戰」。