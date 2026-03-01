陳妍希深U「辣露深溝」42歲狀態美到上熱搜　時裝週合體南韓男神

記者黃庠棻／台北報導

女星陳妍希在電視劇《狙擊蝴蝶》中，與小她19歲的男主角周柯宇演出甜蜜愛情戲，播出後演藝事業再掀另一波巔峰。在感情生活上，她與陳曉2025年2月正式結束8年婚姻，恢單後的她狀態越來越凍齡，近期到歐洲參加時裝週還合體南韓戲劇男神李鍾碩，引起熱議。

▲陳妍希在《狙擊蝴蝶》大談11歲差姐弟戀。（圖／翻攝自微博）

陳妍希今年迎來恢單後的第一個春節，她在過年前夕，被拍到帶著10歲的兒子小星星現身北京機場，母子倆在安檢口分道揚鑣，讓兒子回家和爸爸、爺爺奶奶團聚，這個舉動被網友狂讚「大氣」，而她返台過年也沒有閒著，不僅大方素顏出鏡，還曬出合體好友楊丞琳、潘瑋柏的合照。

▲陳妍希合體好友。（圖／翻攝自Instagram／yanxi531）

過年後，陳妍希飛到米蘭出席時裝週，雖然已經42歲但狀態被粉絲狂讚「只有20歲」，而她在活動當天穿著棕色皮質背心搭配亮黃色窄裙，尤其是上衣的深U型剪裁，讓她的火辣深溝若隱若現，整個人的狀態引起熱議，網友紛紛留言「美回沈佳宜」、「瘦身成功後真的好漂亮」。

▲陳妍希到米蘭參加時裝週。（圖／翻攝自微博）

不僅如此，陳妍希出席時裝秀時，也合體了南韓男神李鐘碩、泰國GL女神琵拉雅瑪麗索恩（Faye Peraya，簡稱Faye）、中國男星余承恩，合照一曝光後也瞬間登上微博熱搜，網友興奮表示「沒想到的組合」、「這組合可以合作一下嗎」、「又驚喜又夢幻的畫面」。

▲陳妍希到米蘭參加時裝週。（圖／翻攝自微博）