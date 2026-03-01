〈不得不愛〉弦子夫妻在杜拜「目睹帆船飯店起火」　航班遭取消！

記者黃庠棻／台北報導

美國、以色列聯軍對伊朗發動攻擊，區域情勢急遽升溫，杜拜機場、當地飯店也受到攻擊，當地居民與旅客面臨連續的劇烈爆炸聲。移居杜拜的女星吳辰君透露自己聽到爆炸聲，而中國演員李茂也發文透露與妻子弦子人正在杜拜，航班被取消。

▲弦子、李茂在杜拜，航班被取消。（圖／翻攝自微博）

弦子以與潘瑋柏合唱〈不得不愛〉爆紅，2016年與大陸男星李茂結婚，婚後夫妻倆感情甜蜜，還一起合體上綜藝節目。怎料，李茂近日卻透過社群網站透露，夫妻倆人在杜拜，因為美國、伊朗開打的關係，航班被取消，只能滯留在當地，後續改簽的航班也遭到取消，語氣相當無奈。

▲弦子、李茂在杜拜，航班被取消。（圖／翻攝自微博）



根據陸媒報導，李茂親自錄製影片，曝光人在杜拜的現況，他與老婆弦子到當地渡假，本來凌晨就要出發去機場搭機，卻收到航班被取消的消息，面容看起來相當憔悴，他透露夫妻倆人在朱美拉棕櫚島海灘，房間對面就是「帆船飯店」，親眼目睹該飯店因為戰爭起火。

▲弦子、李茂在杜拜，航班被取消。（圖／翻攝自微博）

李茂也在社群網站寫下「在海灘隱約聽到了十分沈悶的5聲爆炸聲…第一次覺得離戰爭這麽近…」，他也在影片中語氣低落地說道「想回家」，儘管心情沈重，他也呼籲在當地生活、工作的人保持平安。