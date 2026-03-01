八點檔苦情女神變惡媳！　陳仙梅「拿釘槍攻擊」罕見使壞被出征

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》收視持續封王，除了暖心的家庭戲，劇中飾演大兒媳「杜嘉蓮」的陳仙梅，因種種計較與心機表現，意外成為劇中最具爭議性的角色。出道以來多飾演苦情、受氣包角色的陳仙梅，此次挑戰「不討喜」演出竟引起網路瘋狂出征。

▲陳仙梅顛覆過往苦情形象，在《豆腐媽媽》演活惡媳。（圖／民視提供）

陳仙梅透露，接演時與導演馮凱深入討論過，她認為「杜嘉蓮」的立基點並非單純的惡，而是現實社會中許多家庭主婦的縮影。她分析，每個家庭都有姑嫂、妯娌間的磨合，特別是當面對長輩分配不公、或是自己與劇中老公張智明半夜起床辛苦工作、做要死要活，薪水卻只有一點點時，那種「比較」與「不甘願」是非常真實的。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳仙梅顛覆過往苦情形象，在《豆腐媽媽》演活惡媳。（圖／民視提供）

對此，陳仙梅強調「我可以吃虧，但我的老公和孩子不能吃虧」，這次角色身為妻子，她只是想替沈默的老公站出來爭口氣，這在現實生活中是極其正常的心態。對她而言，杜嘉蓮只是將許多人藏在心裡的怨言「直話直說」了出來。

▲陳仙梅顛覆過往苦情形象，在《豆腐媽媽》演活惡媳。（圖／民視提供）

談到劇中角色，陳仙梅笑說，她有時反而覺得劇中的老公「張智明」表現很糟糕。因為杜嘉蓮是全心全意在為這個小家庭打算，看著其他兄弟姐妹不用付出對等的勞力，心裡的失衡是必然的。

▲陳仙梅顛覆過往苦情形象，在《豆腐媽媽》演活惡媳。（圖／民視提供）

尤其是當「文英」（曾智希飾）一進門就被捧得很高，讓做了多年的杜嘉蓮心理極度不平衡，這種「嫉妒」與「不甘心」集結在一起，才讓角色走向每一步險棋。

回想起演藝生涯的前二、三十年，陳仙梅幾乎都是演負責掉淚、被婆婆虐待、被老公背叛的角色，像是「文英」那樣的受害者。這次轉身一變成為「攻擊者」，陳仙梅坦言「揮灑得很過癮，被罵得也很過癮！」；面對網路上排山倒海的批評，她表示現在的心態已經強大許多，雖然不敢太仔細看留言，但她認為這些「反向共鳴」正代表角色刻畫入微。

▲陳仙梅顛覆過往苦情形象，在《豆腐媽媽》演活惡媳。（圖／民視提供）

不過，隨著劇情推進到上百集，陳仙梅也坦言挑戰越來越大。她回憶拍攝拿釘槍要釘人的橋段時，驚訝到直呼「真的要用這個？會不會太誇張？」感覺角色開始有些「脫離現實」，甚至擔心接下來幾百集如果變得更壞，可能真的不敢去菜市場買菜了。