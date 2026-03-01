愛雅產後揪閨蜜「試喝母奶」　阿喜曝真實感想：像脫脂淡奶

記者蔡宜芳／綜合報導

女星愛雅（舊藝名：張艾亞）在2022年嫁給圈外男友，並於今年2月順利升格當媽。目前還在坐月子的她，日前在社群公開產後第一次「開奶」的過程，邀閨蜜阿喜、茵芙一起「品奶」，誠實分享自己母乳的味道。

▲愛雅在2月生下兒子。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

影片中，愛雅正準備打開擠好的母乳，沒想到還沒完全開蓋就溢出，她便問眼前的阿喜說：「妳要喝喝看嗎？」阿喜也馬上湊上前去吸愛雅手中的母奶，給出心得說：「就淡淡的、甜甜的，她的奶不錯，感覺就是脫脂的淡奶。」

▲阿喜形容愛雅的母奶味道像脫脂淡奶。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

而茵芙喝了之後，則笑說愛雅的母奶適合做成「芝士奶蓋」。兩人還討論說，第一口喝起來是鹹的，但第二口就感覺鹽份減半、鹹中回甘，讓阿喜忍不住吐槽：「一個母奶被你們說得很像品酒，還有層次！」

▲茵芙和愛雅討論感想。（圖／翻攝自Instagram／aiyachang1988）

愛雅的影片引來不少網友表示「新鮮的好喝～冰過的會有腥味」、「也會因為吃的食物不同，擠出來的奶味道也有差別唷」、「我老公說有水果味」、「母奶的奶茶聽說好喝，還有哺乳期間喝奶茶可以催奶」。