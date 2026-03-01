台女星下蠱詛咒「演藝圈受害不只一人」！　嘻小瓜遭復仇出車禍

記者田暐瑋／綜合報導

藝人嘻小瓜是舞蹈老師出身，因陰柔特質走出個人特質，卻也常遭酸民攻擊。近日他驚爆遭到某女星下蠱詛咒，且對方和自己私下交好，疑似是因為「沒有站隊」遭到報復，且圈內受害者不只一人。

嘻小瓜近日在薔薔的Podcast節目《薔栗膠》透露，某次跟某女星好友聊天時，意外得知住處附近有一間廟宇，在對方的推薦下去廟裡詢問事情，令人震驚的是，老師在他未提及任何事情的情況下，準確描述了他的家中擺設，並指出：「你被下詛咒很久囉！」

▲嘻小瓜會在社群分享生活。（圖／Instagram／kuakua_0629）



隨後，嘻小瓜在Instagram限動公開了此事，立刻收到某女星的私訊，才知道兩人都被同一個女藝人詛咒，並分享了該事件的詳細情況，讓嘻小瓜感受到該名「下蠱詛咒者」的威脅，嘻小瓜推測，自己與該女星私下「非常熟」，應是沒有選擇站邊而惹怒對方，才會遭到詛咒。

此外，被詛咒的女星提醒，因為下詛咒的女星有飼養龍龜，可能會帶來厄運，提醒嘻小瓜要注意，他也回想起自己在被詛咒的那些年運勢不佳，甚至曾因此發生車禍，雖然老師告訴他不必過度在意，但仍建議進行消災解厄的儀式。

▲嘻小瓜。（圖／Instagram／kuakua_0629）