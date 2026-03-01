趁尪不在「發發脫了」！解放紅bra全被拍 敖犬秒現身：跟在家不一樣

記者潘慧中／綜合報導

敖犬（莊濠全）與老婆發發感情甜蜜，小倆口常在社群網站大方放閃。有趣的是，發發近日趁著老公不在身邊，與好姐妹安排了「放風日」行程之外，還罕見曬出大尺度辣照，最終果真釣出老公現身留言區發聲了。

▲發發解放紅色內衣。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



發發最近在社群網站開心發文表示：「難得老公不在，偷辣一波！」她透露當天是和閨蜜的放風日，一行人到板橋體驗漫無目的瞎聊與耍廢的行程，「久違的放空真的好爽！」

照片中，可以看到發發側躺在飯店純白的床鋪上，戴著一頂紅色棒球帽，上半身穿著一套惹火的紅色內衣，下半身則搭配同色系的短褲，散發出隨性又不失性感的渡假氛圍。

▲發發和閨蜜放風耍辣。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



這身搶眼的全紅穿搭，完美襯托出發發白皙透亮的肌膚與不科學的好身材。她不僅展現了纖細手臂，一雙修長美腿更是在鏡頭前展露無遺，火辣曲線讓人大飽眼福。

不過，發發這組火辣的「放風照」曝光後，立刻引來了敖犬的注意。老公忍不住在貼文底下搞笑留言吐槽：「不可能離開老公就變辣妹吧，怎麼跟我在家看的那位不一樣？」

▲▼敖犬和發發隔空鬥嘴讓粉絲不禁嘴角失守。（圖／翻攝自Instagram／piglettickle）



面對敖犬的幽默質疑，發發也絲毫不甘示弱地說，「你什麼14！！好好說話喔！」夫妻倆隔空鬥嘴的可愛模樣，也成為這篇辣照貼文的另一個有趣亮點。