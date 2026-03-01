米可白連假現身鹿港賣餅！吐「生意人小孩」心聲：假日沒休閒生活

記者潘慧中／綜合報導

米可白2月底在社群網站發文分享連假動態，當不少人都在旅遊時，她則是再度返回鹿港老家，「連假遊客很多，我又回來幫忙了。」

▲米可白2月底再度回老家幫忙。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白透露早在國、高中時期，她就已經開始幫忙家裡顧店賣餅，「那時鹿港的觀光客沒有現在多，餅店生意也只是平平。」為了減輕家中開銷，她下課就回店裡幫忙，假日更是常常一路顧店到下午，「晚上再去打工，賣過繡花鞋、雞腳凍、蓮心冰。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲米可白從小就會幫家裡顧店賣餅。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



面對充實卻辛勞的青春歲月，米可白坦言，雖然自己的求學時光不像同學那樣精彩、能常常出去玩，但她心裡一直抱持著感恩，「因為曾經辛苦過，所以更懂得珍惜現在所擁有的一切。」

▲米可白珍惜現在擁有的一切。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）



米可白也深刻體會到，「當生意人的孩子，過年和假日幾乎沒有自己的休閒生活，確實比較辛苦。」但每天忙完後，能和家人一起坐下來吃頓飯，那種相聚的時光真的讓她感到很溫暖、很幸福。

經歷了這些成長點滴，米可白她認為所謂的幸福，其實就是「和愛的人好好在一起」。而面對近期的連假，由於遊客湧入、人潮眾多，她也再度回到家裡幫忙，用實際行動陪伴家人，享受這份屬於她最純粹的幸福時光。