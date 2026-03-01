賓賓哥踢爆直播天王賣假佛牌！　公開「泰國文件翻譯」純屬場地租借

記者孟育民／台北報導

日前公益網紅賓賓哥正式出面踢爆，指控直播主林揚竣在直播中販售標榜「千年塑料、皇家聯名」的紫色佛牌實為假貨。隨後直播主林揚竣前往在直播中出示泰文文件企圖自清，但經賓賓哥將文件完整翻譯後發現，該文件根本不是佛牌的認證書，而僅僅是一張「場地租借單」。對此，林揚俊則正面回應，若針對其本人有任何不實指控、造謠或中傷內容，將一律蒐證並提出告訴，以捍衛自身權益與名譽





▲賓賓哥踢爆直播主林揚竣（右）。（圖／翻攝自賓賓哥臉書）

直播主林揚竣農曆過年期間，為推銷標榜「千年皇家聯名、龍婆培本廟督造、高僧親自加持」的高價紫色佛牌。面對外界對佛牌真實性的質疑，林揚竣在鏡頭前秀出一份印有泰國寺廟標誌與泰文的證明文件，堅稱該佛牌確實是由寺廟出產並獲得認證。

賓賓哥透過備份的直播錄影檔揪出破綻。在該場直播中，林揚竣展示文件時原本還刻意遮掩部分內容，向觀眾宣稱被遮住的地方是「師父的個資」。賓賓哥表示，由於台灣民眾多半看不懂泰文，林揚竣企圖以此蒙混過關，但他「在細節裡頭抓住魔鬼」，特地將該份文件進行完整翻譯。翻譯結果徹底戳破了林揚竣的漫天大謊，文件內容不但清楚載明這只是借出場地，更聲明寺廟對佛牌概不負責。

賓賓哥表示，林揚竣團隊僅是花費費用租借寺廟場地2小時，將外購的佛牌帶入廟內「走個過場、拍攝宣傳」，卻將一張普通的租借單，蓄意扭曲為「皇家官方認證書」，完全是玩弄粉絲的信任與宗教的神聖性。

對於賓賓哥指控，林揚俊稍早也做出回應，表示外界所討論的紙本文件，實為泰國寺廟方面協助證實佛牌確實經過正統開光加持儀式之說明文件，並非所謂的「佛牌證書」。他指出，賓賓哥在新聞與直播中刻意將內容斷章取義，混淆視聽，造成大眾誤解，相關行為令人遺憾。

此外，網紅推手圤智雨也發聲指出，賓賓哥以斷章取義方式攻擊他人並非首次，如今相關言論更給人一種刻意升高衝突、意圖「魚死網破」的感受。他呼籲各界理性看待爭議，避免遭到情緒性言論誤導。林揚俊同時呼籲，相關爭議應回歸事實與證據，並建議賓賓哥優先妥善處理自身的消費糾紛，而非透過影射與指控轉移焦點。對於任何不實言論，將依法追究責任，絕不寬貸。



