野生「百億少奶」逛海鮮市場被目擊！　豪門媳婦私下真實生活曝光

記者黃庠棻／台北報導

香港女星吳千語一開始因為拍攝廣告，被資深藝人黃百鳴相中，後來成為對方公司旗下藝人，曾參與電影《葉問3》、《家有囍事2020》、《驅魔龍族馬小玲》等，2023年與「百億富三代」施伯雄宣布結婚，近日她被目擊現身水產市場買菜的畫面，引起熱議。

▲吳千語、施伯雄在義大利舉辦浪漫婚禮。（圖／翻攝Instagram／karena_ngs）

[廣告]請繼續往下閱讀...

吳千語與施伯雄在2023年宣布結婚，2024年8月在義大利舉辦豪華婚禮，現場氣氛既甜蜜又華麗，同年年底她被發現疑似肚皮有喜，當時老公低調回應「謝謝大家的祝福」，但並未直接解答小倆口是否迎來好消息，不過婚後雙方一直保持甜蜜。

▲吳千語、施伯雄婚後感情甜蜜。（圖／翻攝自吳千語IG）

雖然吳千語嫁入百億豪門後，過著令人稱羨的貴婦生活，但她卻完全沒有嬌生慣養的「公主病」。在今年的過年期間，她被目擊現身香港知名的鴨脷洲菜市場，為了買到最新鮮的海鮮，她不假他人之手，親自上市場挑選。

▲吳千語到市場買海鮮。（圖／翻攝自吳千語IG）

回到家後，吳千語親自洗手作羹湯，為全家人做年夜飯，從清蒸海鮮到大鍋翻炒都駕輕就熟，用一桌「尚青」的海鮮盛宴討老公爺爺施子清的歡心，她更與爺爺一同出鏡，分享對方手寫的春聯，一家人的感情看起來相當融洽。

▲吳千語合體施伯雄的爺爺。（圖／翻攝自吳千語IG）

據悉，吳千語不僅「會做人」，更是出了名的識大體，逢年過節禮物絕對準備周全，在家族聚會中更是溫柔體貼、超會照顧長輩的感受，難怪能輕鬆收服施家上下，被寵成「滿分媳婦」。

▲吳千語親自下廚。（圖／翻攝自吳千語IG）