嚴立婷搶買偶像演唱會門票「詐騙2話術掉入陷阱」！聽到一細節才喊停

嚴立婷日前在《姊妹亮起來》分享一段險遭詐騙的經歷，原來剛開始是為了購買某團體的演唱會門票，在網路上看到一篇讓票文，對方不僅打出溫情牌，還強調為了證明不是詐騙願意「面交」與只收「100元訂金」。看似天衣無縫的交易過程，卻因為一個細節讓她起了疑心。

嚴立婷回憶，當時非常想買某團體的演唱會門票卻買不到，正當想放棄時，看到有人發文表示買了兩張票，但因為剛好要跟高齡八十幾歲的奶奶去家族旅遊，不想錯過難得的機會，只好忍痛讓票。這篇感人的親情故事立刻打動了她，加上對方還特別註明「為了不要讓大家覺得我是詐騙集團，我要面交」，讓她一度深信對方絕不是詐騙。

隨後，嚴立婷請朋友私訊對方詢問交易方式，對方表示只要先匯「100元訂金」即可。然而，當朋友準備匯款時，對方卻給了一整串莫名其妙的帳號，並突然冒出一句「我們是賣貨便」。這個突如其來的轉折讓朋友趕緊打電話向她確認，她一聽立刻斷定「就是詐騙集團」，並要朋友向對方要求私人帳號。

沒想到，當朋友向對方要求私人帳號時，對方竟惱羞成怒，大罵「你要匯不匯，廢話那麼多」，甚至在朋友表示不買後，還口出惡言要朋友「去死啦！有膽去報警啊」，瞬間變臉的態度，徹底露出了詐騙集團的馬腳。嚴立婷慶幸地說，好險朋友有打那通電話給她，否則一旦匯款，朋友帳戶裡的80萬元存款恐怕會不翼而飛，「那這輩子我不知道怎麼對得起他。」

