柳演錫竟會通靈！遭附身替亡者解怨：我毫無保留地去演

記者吳睿慈／綜合報導

南韓男星柳演錫繼《現在撥打的電話》後，睽違1年回歸小螢幕，他這次化身「通靈律師」，透過「附身」替亡者化解怨念，攜手李絮主演全新靈異律政韓劇《神與律師事務所》。談到劇中「附身」的設定，他近日在專訪中坦言：「我幾乎是毫無保留地去演。」若沒有這樣的設定，很難再有機會徹底放下自己、用身體與情緒去詮釋如此多變的人物。

▲柳演錫新戲飾演「通靈律師」。（圖／Hami Video提供）



柳演錫在《神與律師事務所》劇中，從偶像練習生到科學家、少女甚至孩童靈魂切換角色，「在同一部作品中演出這麼多不同角色，還是第一次！」為了讓每次附身都更真實，他透露自己入戲的小祕訣，竟會在片場反覆觀察原本飾演角色的小配角演員，甚至聆聽他們的錄音檔，抓住說話節奏與習慣動作作為連結點。他形容這次拍攝「從頭到尾都很新鮮」，因為每一次附身都是全新的挑戰，也讓觀眾得以看到他宛如「演技派對」般的多重變身。

▲柳演錫在法庭上突然轉換成其他人，新戲挑戰多種不同被附身的角色。（圖／Hami Video提供）



戲劇預告更是引爆觀眾好奇，柳演錫以一句「你還覺得我只是律師嗎？」瞬間打破嚴肅的法庭氛圍，在法庭上，他時而化身語氣粗獷的大叔，時而轉為少女或孩童語調與神情，讓旁人忍不住錯愕直呼：「這瘋子是誰？」原來他能看見鬼魂甚至被附身，成為能替亡者解冤的「通靈律師」。

▲柳演錫首度合作李絮。（圖／Hami Video提供）



然而精英律師李絮完全不相信鬼神存在，隨著案件一件件揭開，她從懷疑到動搖，甚至主動說出：「不能讓你一個人戰鬥，我來幫你。」兩人之間更隱約浮現粉紅氣流，預告最後一句「韓辯，要不要跟我在一起？」更讓觀眾好奇，這段「靈異羅曼史」是否會成真！

《神與律師事務所》講述原本立志打造頂尖律所的普通律師申二朗（柳演錫 飾），因看見鬼魂而捲入一連串無法用常理解釋的案件，從為人辯護到為「看不見的存在」辯護。他與只相信證據與勝率的菁英律師韓娜賢（李絮 飾）相遇，兩人從對立到攜手，展開一場橫跨現實與靈界的律政冒險。《神與律師事務所》於3月13日起每週五、六在Hami Video全台獨家播出。