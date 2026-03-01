舒淇罕見短髮亮相…新造型曝光！　「49歲真實狀態」美到秒衝熱搜

記者黃庠棻／台北報導

49歲國際巨星舒淇出道超過30年，這一年來因為首度主演台灣製作影集《回魂計》、首度執導電影《女孩》，在小螢幕、大銀幕都再度受到矚目，近日她華麗現身米蘭時裝週，頂著一頭短髮新造型亮相，狀態美到直接登上微博熱搜。

▲舒淇。（圖／記者周宸亘攝）

舒淇是國際精品品牌BV的全球時尚大使，近期飛到米蘭參加時裝週，她飛到義大利後，也分享了與工作人員的自拍照報平安，寫下「落，先吃個早餐提提神」，雖然近距離素顏現身，頭髮凌亂沒整理，但整個人仍散發氣質女神的巨星氣息。

▲舒淇飛到義大利參加活動。（圖／翻攝自舒淇IG）

隨後，舒淇在米蘭時裝週亮相，選擇了一套黑色褲裝搭配手拿包，但最吸睛的便是她罕見以短髮造型現身，俐落、率性地在秀場上自信走動，全身上下散發光芒，美到直接登上微博熱搜，網友紛紛大讚「到底要美到什麼程度」、「短髮超級好看」、「這個狀態真的太好了」，引起熱議。

▲舒淇短髮看秀登上微博熱搜。（圖／翻攝自微博）

此外，舒淇在過年期間時常在社群網站上更新近況，曬出與林熙蕾、林心如等好友聚會的照片，其中林心如與9歲女兒「小海豚」的現況也引起許多網友關注；另外，她還曬出一張與老公馮德倫的親密自拍照，雖然拍攝角度有些許「死亡」，但甜蜜模樣仍讓大批粉絲感受到幸福氣息。

▲舒淇放閃馮德倫。（圖／翻攝自舒淇IG）