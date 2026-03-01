韓大咖女星20歲就整形！後悔鼻子一直往內縮　老公捐耳骨：都給妳

記者吳睿慈／綜合報導

南韓「情歌女王」白智榮（曾譯：白智英）擁有溫暖、獨特聲線，1999年出道就橫掃多項新人獎，她過去數度承認有整形，近日更大方在YouTube頻道上坦言「後悔整鼻子」，無數次修整過鼻子，最後出現副作用，鼻孔形狀整個變形，前往整形診所諮詢，老公鄭錫元不忍她受苦提出捐耳骨的提議：「我的可以給妳！」夫妻倆互動掀熱議。

▲▼白智榮坦言高中畢業出道後，在媽媽的建議下，沒多久就整形了。（圖／翻攝自白智榮YouTube）



[廣告]請繼續往下閱讀...

白智榮過去曾開玩笑表示「在臉上花了韓幣10億」，她澄清沒有這麼多，但確實動了非常多整形手術，其中最後悔的就是鼻子。20歲剛出道就開始整形，她當年高中畢業後入行，上節目的次數越來越多，於是媽媽主動建議「要不要動鼻子與雙眼皮手術」，開啟了初次接觸整形的契機。

▲白智榮鼻子修整過多次，目前出現副作用，鼻頭一直往後縮。（圖／翻攝自白智榮YouTube）



白智榮坦言：「如果可以回到過去的話，我不會動手術，我過去的臉以現在來說也是不錯的長相，沒有雙眼皮、鼻子偏小、臉型也圓圓的，就是現在的流行長相。」出道近30年來為了追求潮流，修整過很多次鼻型，且成品並不是每次都讓她滿意，鼻子甚至出現副作用，目前鼻頭部分往內縮，鼻孔形狀也變了。

▲▼白智榮老公異想天開，想把自己的耳骨捐給老婆用。（圖／翻攝自白智榮YouTube）



夫妻倆後來前往醫美診所諮詢，老公鄭錫元異想天開表示「如果可以的話，我可以給妳耳骨」，他更在諮詢時直接問醫生：「如果要移植耳骨的話，可以用別人的嗎？我想把自己的給她。」但醫生尷尬表示「目前還沒有這樣的紀錄」，他最終才放棄該念頭。

白智榮目前雖不滿意自己的鼻型，但她暫時沒有修整，並強調「如果覺得很好了，就得馬上停下來，然後下個階段就是要好好花心思在皮膚管理上」，她分享自身經驗給觀眾，「我也失敗很多次，所以現在已經知道『到此為止就是最好的了』」。