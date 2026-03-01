出外景騎車出事！阿諾半夜「雙腳突發燙無力」急就醫 險罹1重症嚇壞

記者潘慧中／綜合報導

女星阿諾（本名涂珊）日前在《醫學大聯盟》透露，有次出完外景後，身體竟突然出現前所未有的異狀，不僅雙腿發熱，還狂冒冷汗、全身發抖，隔天緊急就醫後，醫生的診斷讓她當場嚇壞！

▲阿諾出外景騎完腳踏車出事了。



阿諾回憶，當時是去埔里出外景，在當地騎一圈腳踏車。過程中，她騎得十分賣力。然而到了晚上，她開始察覺不對勁，「兩條大腿一直發熱」，明明沒被蚊子叮，也不是一般的鐵腿痠痛，卻在洗完澡後變得越來越紅、越來越熱。她剛開始以為是曬傷，量了體溫確認沒有發燒後，便不以為意去睡覺。

▲▼阿諾收工後便覺得不對勁。



沒想到睡到一半想上廁所時，阿諾驚覺兩腳已經完全無力。她形容那種感覺是雙腿發麻、發燙、好像有東西一直在燒她，「我從來沒有這種狀態過。」硬撐了兩三個小時，整個人狀態越來越糟，甚至開始狂冒冷汗並一直發抖，最後是靠著吃了一點止痛藥才勉強睡著。

▲▼阿諾半夜醒來已雙腿無力。



隔天早上起床後，阿諾立刻前往看醫生。醫生檢查後嚴肅地告訴她：「妳其實差一點點就要橫紋肌溶解！」。聽聞這個嚴重的病症讓她餘悸猶存，但她透露因為當時頭已經暈了，回想不起來醫生具體給她服用的藥物，只記得自己後來昏睡了一整天，並乖乖照著醫生指示的方式服藥，身體狀況才終於好轉。

▲▼阿諾差點就要得橫紋肌溶解。


