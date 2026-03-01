張棟樑羞認穩交另一半！　多年對象曝光「親揭當爸進度」

▲張棟樑舉辦澳門演唱會最終場。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方 提供）



記者翁子涵／台北報導

張棟樑昨（28日）《第21個故事》巡迴演唱會於澳門倫敦人綜藝館畫下句點，近年鮮少在台灣發展的他，坦言現在心態活得比較自在，「是你的就是你的。」而他在2018年曾認愛有穩定交往另一半，被問及身邊還是對方？他低調笑說：「還在。」更透露目前狀態：「剛剛好，感情對於我，那些風花雪月轟轟烈烈，都是很踏實的生活狀態。」也表示現在已經沒有了想要有小孩的心情，「已經過去了，家裡新成員太多，他們也是我的小孩，一切順其自然。」

回憶起高雄場的難忘時刻，他至今仍印象深刻，第一首開場〈北極星的眼淚〉時，看著台下一張張熟悉的臉孔忍不住落淚，加上高雄場創下最快完售紀錄，一天內賣光，更讓他感動直呼：「原來歌迷真的有在想念我。」而〈落雨聲〉一曲，也讓他再度破防，原本是媽媽最愛的歌，站上高流舞台後卻有了新的體悟，「那一刻才發現，歌裡唱的靠山，其實是歌迷。」

至於歌迷最關心的台北場，張棟樑坦言其實一開始就有申請北流，只是場地檔期難以配合，後來能在高雄流行音樂中心開唱，也是意外促成的緣分，他更透露目前有開始著手申請場地，未來不排除以《第21個故事》限定版，或作為全新巡演的起點。」他更鬆口喊話：「我要去小巨蛋。」

目前定居吉隆坡的他也大方分享會選擇回到家鄉生活，是為了能好好陪伴家人，加上生活步調與氣候更適合自己，他笑稱台北房價與物價實在太高，在馬來西亞反而能好好投資置產，更不諱言目前手上有3間房子，張棟樑也透露近年一直關注台灣影視作品，讓他「技癢」不已，更向台灣導演喊話：「請大家多多找我到台灣拍戲！」直言就算演反派角色也ok。

談到巡演結束後最想做的事，張棟樑透露這次收官場趁著爸媽也同行，計畫帶著家人與團隊一起去放鬆度假，他笑說：「有點像員工旅遊的概念，加上接下來仍有演出行程，索性帶著大家去玩玩，把握空檔好好充電。」

