張棟樑全身紅化身「財神爺」！　開唱一半「大撒幣」台下嗨瘋了

▲張棟樑舉辦澳門演唱會最終場。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方 提供）



記者翁子涵／台北報導

張棟樑昨晚（28日）在澳門倫敦人綜藝館舉辦首次大型巡迴《第21個故事》收官場，除了飆唱無數經典招牌情歌〈北極星的眼淚〉、〈寂寞邊界〉、〈當你孤單妳會想起誰〉，適逢大年初十二，還特別準備了新年限定版歌單線給澳門的歌迷，選唱了古巨基的粵語歌〈歡樂今宵〉，還應景配合年節氣氛破天荒演唱了的〈財神到〉，讓現場年味十足、喜氣洋洋。

▲▼張棟樑全身紅造型開唱。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方 提供）



為了配合新年氛圍，在舞台服裝上也別出心裁地以紅色系為主、搭配細節配件點綴，讓整場演出洋溢著好運能量，其中最後一全身「喜氣紅」造型的裝辦更讓全場歌迷驚艷，讓張棟樑笑說：「平時很少穿這麼『紅』，就把自己當『紅包』送給大家！」更化身「財神爺」，現場選出4位幸運歌迷，送出澳門幣88元紅包，氣氛熱鬧不已。

張棟樑更在「點唱環節」無預警拋驚喜彩蛋，寵粉的他聽到歌迷許願想聽他唱粵語歌的心聲，不僅演唱了自己人氣粵語新單曲〈集體孤獨〉，更一口氣演唱了自先前九場巡迴的「城市限定曲」中選出的三首粵語歌〈終身美麗〉、〈紅綠燈〉、〈處處吻〉，更加碼唱了經典中文歌（失蹤〉，將全場氣氛推向最高潮，也讓所有入場歌迷心滿意足地直呼：「真的賺到了！」



張棟樑也透露與團隊正馬不停蹄地籌備新歌與單曲，雖然對專輯採取「精益求精、且走且看」的佛系節奏，但他強調：「只要收到足夠的好歌，發專輯就是自然而然會發生的事。」張棟樑的新年願望也特別樸實而真切，他表示認真做好每件事才是最大的目標，更感性祝願身邊的親友與工作夥伴都能平安健康，「開心的工作、能量滿滿，對我來說就足夠了！」

