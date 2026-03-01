KPOP第一人！Rosé奪全英音樂獎　暖提BLACKPINK：真的很愛妳們

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BLACKPINK再度刷新歷史！成員Rosé過去推出首張正規專輯《rosie》的主打歌〈APT.〉紅遍全球，28日傳來好消息，她在2026全英音樂獎以該首歌曲拿下International Song of the Year，成為KPOP首位奪獎的歌手，令歌迷興奮不已。

▲KPOP第一人，Rosé奪全英音樂獎。（圖／翻攝自全英音樂獎YouTube）



Rosé於28日出席2026全英音樂獎，憑藉與Bruno Mars合作的全球熱門歌曲〈APT.〉，拿下年度國際歌曲獎（International Song of the Year），成為首位也是唯一一位同時以BLACKPINK團體及個人身分入圍全英音樂獎的K-POP藝人，如今她更是首位在該頒獎典禮獲獎的K-POP歌手，成功寫下新歷史。

以一人之姿現身頒獎典禮，Rosé感性表示「我有太多想要感謝的人，首先是Bruno，這個獎就由我代替我們兩個人來領取了。謝謝你成為我最重要的導師和最好的朋友，真的非常感謝你所做的一切。我很愛你。」

▲Rosé奪獎暖謝BLACKPINK「真的很愛妳們」。（圖／翻攝自全英音樂獎YouTube）



她也提到對於經紀公司的謝意，還有不忘團體BLACKPINK，「Jennie、Jisoo、Lisa，我真的很愛你們，謝謝你們總是帶給我靈感。真的很愛你們。」以及在音樂道路上栽培她的製作人Teddy，「我也真的很愛你。這個獎對我來說意義重大。」