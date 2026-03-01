張棟樑唱一半淚腺失守！　崩潰後悔說大話認了：我是烏龜

▲張棟樑舉辦澳門演唱會最終場。（圖／張棟樑「第二十一個故事」巡演官方 提供）



記者翁子涵／台北報導

張棟樑昨晚（28日）在澳門倫敦人綜藝館舉辦首次大型巡迴《第21個故事》收官場，上一場他在高雄站真情流露導致三次淚灑舞台，這次演唱會前，他特別在社群上與歌迷約定好在收官場要挑戰「一滴眼淚都不掉」，他一度成功地忍淚，用近30首驚喜金曲征服全場5千歌迷，不料在感謝名單環節，他忍不住破功淚腺失守，投降笑喊：「原本說好大家今天一起嗨，還說哭了我就是『烏龜』，結果真的太早說大話！好啦，我是烏龜，我是烏龜！」最後下台更是激動哭皺了臉，氣氛動人。

被歌迷趣稱有「易哭體質」的張棟樑，解釋：「其實我的『哭點』常會出現在一瞬間的感動，像是深圳場，哭點在一個不經意又始料不及的歌〈說你也一樣愛著我〉，自己也覺得很意外！而高雄場原本是打算不哭的，但一到現場就產生了很多感觸和悸動，畢竟出道那麼多年第一次在高雄開唱，回憶跟過去的畫面頓時上心頭，結果就是在場第一首〈北極星的眼淚〉就哭慘，到翻唱〈落雨聲〉時則因為歌詞太貼切而觸動內心而格外激動！演唱會過後看到大家給的留言也是感動滿滿，自己得到了很多的愛和支持！」

面對巡迴最後一站，張棟樑感觸良多並收穫滿滿，「第一次的巡演的確很不容易，雖然走得慢但可以走得遠，所以非常珍惜每一場的演出及牢牢記住現場的氣氛，也和團隊建立起向心力及默契，都是彌足珍貴的回憶！」儘管坦言自己內心充滿依依不捨的情緒，但他向歌迷暖心喊話：「說『再見』是為了下一次『再見』！所以就帶著感恩的心出發！」為未來新巡演留下新伏筆。

提起剛結束的年假，張棟樑語氣中滿是溫馨，他透露這段時間推掉所有繁瑣行程，全心待在老家陪伴家人，「看老的、看小的，簡單、平安就是最有價值的團聚。」他也打趣分享，只要自己一回家，最忙的人反而是媽媽，因為「一天多餐」的無微不致照顧，讓自己充電滿滿，更有動力迎接新一年的挑戰。

