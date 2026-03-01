ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
半夜吃完泡麵「上吐下瀉3天」超慘！唐從聖翻出包裝⋯驚見恐怖真相

記者潘慧中／綜合報導

唐從聖不時會上節目分享生活經歷，他日前便在《醫學大聯盟》訴說一段慘痛的宵夜經歷，藉此呼籲大眾「千萬不要吃過期食物」！

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲唐從聖呼籲大眾千萬不要吃過期食物。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

唐從聖透露當時正值半夜，因為突然不想出門，便在家中翻找食物，剛好發現還有一包泡麵，便直接泡來吃。然而，就在他泡好並吃下第一口時，就立刻感覺到味道怪怪的。

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲唐從聖坦言其實吃第一口就覺得怪怪的。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

唐從聖表示，那碗泡麵的油耗味其實很重，連裡面的醬料也都變味了，但他最後還是吃完了那碗泡麵。沒想到慘劇隨之發生，吃完才過了一個小時，他就開始上吐下瀉，「拉肚子整整拉了三天！」

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲▼唐從聖連拉3天肚子。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

經歷慘痛折磨後，唐從聖仔細看了袋子才驚覺，那包泡麵竟然已經過期一年！他透露，泡麵的保存期限通常是六個月，也就是說，他吃下的這包泡麵，從製造日期算起已經過了一年半。這次恐怖的經驗讓他學到教訓，千萬不能吃過期食物。

▲▼唐從聖。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

▲唐從聖事後才發現泡麵已經過期一年。（圖／翻攝自YouTube／醫學大聯盟）

