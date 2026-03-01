吳中純女兒稱「醫師不知開心什麼」炎上！　痛訴心聲：只是問他笑什麼

記者田暐瑋／綜合報導

前主播吳中純2月25日因病逝世，享年58歲，丈夫及女兒極度悲痛，女兒梅嬿翎在28日提到，主治醫師曾告訴她：「妳媽媽終究會過世。」還笑著對她說再見，讓她無法理解，此番話被外界質疑是在責怪醫師，對此，她也再度發文回應爭議。

▲吳中純女兒梅嬿翎悲痛發文。（圖／翻攝IG）



梅嬿翎在28日提到，醫師當時在告知母親病情後，微笑著向她說「掰掰」，讓她感到很不能接受，直言：「我不知道他在開心什麼。」引發部分抨擊聲浪，她強調從未指控醫師造成母親的死亡，「我哪句話說醫生害我的家人死亡了？」只是想了解醫師當時的表情，並不想質疑醫療專業或治療結果，「我只是問他在笑什麼 不行問嗎？」

▲吳中純女兒澄清網友誤會。（圖／翻攝自Threads）



對於外界議論，梅嬿翎表示：「所以今天是你們的話也會希望醫生笑著跟你們說家人這種悲痛的消息嗎？要控訴醫生的話應該就不只是寫這樣了吧」、「我沒有怪醫生啊==我只是理性闡述一件事實 他就真的笑著跟我說啊⋯⋯ 所以今天是你們的話也會希望醫生笑著跟你們說家人這種悲痛的消息嗎：）」她也回憶醫師在治療過程中，一直表達出對母親的治療充滿信心，直到最後才得知醫生對母親的病情不樂觀。