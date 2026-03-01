林心如搭車突反胃吐了！言承旭「1舉動護花」藍心湄全目睹：超Man

記者潘慧中／綜合報導

藍心湄日前在《女人我最大》爆料，有次幫林心如慶生完，一行人搭車前往陳美鳳家續攤途中，壽星突然發出作嘔聲。就在千鈞一髮之際，同車的言承旭做出了超Man舉動，讓她至今難忘。

▲藍心湄爆料言承旭的超man舉動。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）



[廣告]請繼續往下閱讀...

藍心湄回憶，大家那次是為了幫林心如過生日，結束後想去陳美鳳家續攤，於是眾人便一起上了車。當時由陳美鳳的助理負責開車，陳美鳳坐在副駕駛座，後座則是言承旭、藍心湄與林心如三人，藍心湄剛好被夾在中間。

▲▼藍心湄當時坐在林心如和言承旭的中間。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）



途中，林心如打開車窗吹風，怎料過沒多久突然一陣反胃作嘔，慌亂中竟把車窗給關了起來。眼看林心如就要吐在藍心湄身上，言承旭竟然直接伸出雙手「去抱她的吐」，然後要藍心湄幫忙開車窗，「他就這樣往外倒了。」

▲言承旭毫不猶豫地接住林心如的嘔吐物。（圖／翻攝自YouTube／TVBS女人我最大）



藍心湄透露，大家當時搭的其實是陳美鳳剛買的新車，如果真的吐在車內後果不堪設想。透過這次突發事件，也讓藍心湄再度對言承旭另眼相看，「你看他這樣好像冷冷酷酷的，其實他很溫暖。」