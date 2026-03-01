ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
吳鳳土耳其旅行團挨酸
首波水逆！12星座生存指南
大野智宣佈「嵐解散後退社」！
南港快閃車聚千人朝聖　警取締53件違規！王陽明凌晨發聲

記者董美琪／綜合報導

藝人王陽明於228連假在台北南港內湖機廠停車場舉辦車聚，包括《玩命關頭》「韓哥」姜成鎬也受邀出席，吸引上千名車迷參加，現場聚集大量改裝車與高性能車款。然而，由於活動未事先申請，停車場及周邊道路出現擁塞，衍生噪音擾民及違規停車問題，警方獲報後出動快打部隊疏導，共開罰53件違規。對此王陽明也發文說明。

▲▼王陽明、「韓哥」揪南港車聚變調。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲王陽明揪南港車聚變調。（圖／記者邱中岳翻攝）

王陽明舉辦車聚，不過因活動未事先申請，且參加車輛眾多，導致停車場內與出入口周邊道路出現壅塞情形，並衍生違停與噪音擾民問題，引發附近住戶對活動現場狀況表達不滿及檢舉，網友在Threads社群平台留言，「選在住宅區旁邊車聚，有夠沒水準」、「現場一堆改裝車瘋狂拉轉，好車都被蓋過了」。

台北市政府警察局南港分局昨（28日）晚間7點多獲報後，立即啟動交通快打機制，動員警力到場疏導車流，並針對違規停車及改裝車輛加強取締。

針對活動引發的爭議，王陽明在社群發文回應，「今晚真的太瘋狂了！！謝謝大家來參加我們的快閃車聚，很可惜沒有辦法好好看看大家的車，但你們的熱情我跟韓哥都感受到了！」並寫道，「辛苦了南港分局的警察們，造成你們的困擾了，沒有想到今天會造成這麼大的轟動，期待下次再見到大家。」

