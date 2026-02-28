大野智宣佈「嵐解散後退社」！　5月正式告別：一起跑完最後一程

記者蔡宜芳／綜合報導

日本男子天團嵐（ARASHI）將在今年舉辦最後的巡迴演唱會，為團體劃下句點。而在3月13日第一場演出來臨之前，隊長大野智於28日宣布，他將於5月31日隨團體活動結束同時，離開經紀公司。

▲嵐的最終巡演將從3月13日開跑。（圖／翻攝自Instagram／arashi_5_official）

大野智在聲明中表示：「從14歲進入這個圈子以來，這約32年間，承蒙經紀公司的各位，以及所有相關人士與工作人員的長期照顧。」而最重要的，還是一路支持相伴的粉絲，「能活動至今全靠各位的功勞，心中除了感謝還是感謝。真的非常謝謝大家。」

▲大野智將在5月演唱會結束後離開經紀公司。（圖／翻攝自星達拓官網）

大野智表示，自己將於5月31日退出公司，「嵐的活動結束後，希望能以自己的方式、按照自己的步調去做能做到的事。」而在最後的倒數階段，他最大的願望就是和成員們「一起跑完嵐的最後一程」，也期盼粉絲能夠一起走到最後。

【大野智聲明全文】

各位，我有件事要向大家報告。

我，大野智，決定在今年5月31日隨著嵐的活動結束，同時從經紀公司退社。從14歲進入這個圈子以來，這約32年間，承蒙經紀公司的各位，以及所有參與其中的相關人士與工作人員的長期照顧，這段時間受大家照顧了。非常感謝大家。

還有最重要的是，至今一直支持我的粉絲們，能活動至今全靠各位的功勞，心中除了感謝還是感謝。真的非常謝謝大家。

嵐的活動結束後，希望能以自己的方式、按照自己的步調去做能做到的事。首先，在到今年5月31日為止這段期間，希望能由5人全員一起跑完嵐的最後一程。如果大家能守護我們到最後，我會感到非常高興。

大野智