獨／I級艷后洪蓉出單曲身高給壓力　跟賴銘偉合唱「目光不知看哪裡」

「I級艷后」洪蓉沉寂多時後，近期推出全新台語單曲〈光明燈〉，也即將在高雄舉辦見面會會粉絲，不過她近日找上「網友」賴銘偉，不僅與他首度見面，兩人還一起合唱〈愛情限時批〉，也圓了兩人合作的願望，相當有趣。

▲洪蓉(左)與賴銘偉首度合作演唱。（圖／洪蓉提供）

洪蓉對於首度公開演唱相當興奮，她透露：「當天晚上去當賴銘偉搖滾之夜的特別來賓，在台上一起唱幾首歌，包括我的單曲〈光明燈〉。」

▲兩人一起演唱。（圖／洪蓉提供）

而原本看似互不相干的人，怎麼會有交情呢？洪蓉說：「提到兩人淵源，我們是娛樂圈的好友，他知道我有出〈光明燈〉這首歌，特別邀請我當他的特別來賓，雖然他沒有教我唱歌，是彭立老師教我唱歌，但彼此這些年都一直有在關注中，銘偉也有邀請我有空過去廣澤宮拜拜點光明燈。」

▲洪蓉即將與粉絲見面。（圖／洪蓉提供）

她也描述之前的事業版圖，其實這些年都在東南亞還有大陸四處跑，做電商，經營357萬的粉專也很多粉絲都說我消失好久，都沒有上節目，都想看我上憲哥的節目，所以大多交流都在FB上。

而兩人的交流也很有趣，兩人合唱時，賴銘偉看到洪蓉高挑的身材，搞笑表示：「我忘記帶比較高的鞋子，妳１７１公分，跟我沒有差很多，我四捨五入也有１７０內，既然難得有機會，先合唱〈愛情限時批〉，跟你合唱不知道該看哪裡，所以戴上太陽眼鏡，比較不會有罪惡感。」不改幽默個性。