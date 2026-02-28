ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

Mandy險在百貨生！汪小菲嚇壞飆車
下周連5天溼答答「這天雨最大」
王一博「酸一票藝人」對話瘋傳
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

林周煥 黃西田 李子森 希希 莫莉 譚嘉儀 葉秉桓 許貴雅

獨／I級艷后洪蓉出單曲身高給壓力　跟賴銘偉合唱「目光不知看哪裡」

記者葉文正／台北報導

「I級艷后」洪蓉沉寂多時後，近期推出全新台語單曲〈光明燈〉，也即將在高雄舉辦見面會會粉絲，不過她近日找上「網友」賴銘偉，不僅與他首度見面，兩人還一起合唱〈愛情限時批〉，也圓了兩人合作的願望，相當有趣。

▲洪蓉(左)與賴銘偉首度合作演唱。（圖／洪蓉提供）

▲洪蓉(左)與賴銘偉首度合作演唱。（圖／洪蓉提供）

洪蓉對於首度公開演唱相當興奮，她透露：「當天晚上去當賴銘偉搖滾之夜的特別來賓，在台上一起唱幾首歌，包括我的單曲〈光明燈〉。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲洪蓉(左)與賴銘偉首度合作演唱。（圖／洪蓉提供）

▲兩人一起演唱。（圖／洪蓉提供）

而原本看似互不相干的人，怎麼會有交情呢？洪蓉說：「提到兩人淵源，我們是娛樂圈的好友，他知道我有出〈光明燈〉這首歌，特別邀請我當他的特別來賓，雖然他沒有教我唱歌，是彭立老師教我唱歌，但彼此這些年都一直有在關注中，銘偉也有邀請我有空過去廣澤宮拜拜點光明燈。」

▲洪蓉(左)與賴銘偉首度合作演唱。（圖／洪蓉提供）

▲洪蓉即將與粉絲見面。（圖／洪蓉提供）

她也描述之前的事業版圖，其實這些年都在東南亞還有大陸四處跑，做電商，經營357萬的粉專也很多粉絲都說我消失好久，都沒有上節目，都想看我上憲哥的節目，所以大多交流都在FB上。

而兩人的交流也很有趣，兩人合唱時，賴銘偉看到洪蓉高挑的身材，搞笑表示：「我忘記帶比較高的鞋子，妳１７１公分，跟我沒有差很多，我四捨五入也有１７０內，既然難得有機會，先合唱〈愛情限時批〉，跟你合唱不知道該看哪裡，所以戴上太陽眼鏡，比較不會有罪惡感。」不改幽默個性。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

I級艷后洪蓉賴銘偉

推薦閱讀

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套

11小時前

單獨進出張立東家！ 熊熊認了曾經超越純友誼？

單獨進出張立東家！ 熊熊認了曾經超越純友誼？

9小時前

快訊／國光女神遭背叛　LALA男友公開道歉　成語蕎也發聲了

快訊／國光女神遭背叛　LALA男友公開道歉　成語蕎也發聲了

3小時前

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

《流星花園》大咖男星被目擊「在酷澎上班」！當物流人員　公司證實了

2/27 16:26

差點生在百貨公司！Mandy一站起身「羊水秒破」　汪小菲嚇壞狂飆車

差點生在百貨公司！Mandy一站起身「羊水秒破」　汪小菲嚇壞狂飆車

10小時前

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！　李子森大膽翻唱她歌曲

昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！　李子森大膽翻唱她歌曲

2/27 15:33

艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」！低胸泳衣包不住上圍 海邊脫了全被拍

艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」！低胸泳衣包不住上圍 海邊脫了全被拍

12小時前

獨家／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！　還不准老婆要錢...內幕曝光

獨家／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！　還不准老婆要錢...內幕曝光

23小時前

賈永婕遭蔡正元挖昔日裸背廣告　霸氣反擊：淘汰物化女性舊思維

賈永婕遭蔡正元挖昔日裸背廣告　霸氣反擊：淘汰物化女性舊思維

6小時前

王一博遭爆秘戀百億千金！「酸一票藝人」私密對話瘋傳　公司怒發聲

王一博遭爆秘戀百億千金！「酸一票藝人」私密對話瘋傳　公司怒發聲

10小時前

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

莫莉飛米蘭看秀「臨時被撤票」　除夕前定裝泡湯吐心聲：不當Loser

2/27 20:19

日漫畫家性侵16歲女高中生炎上！變態性癖被挖　出庭大笑改名繼續連載

日漫畫家性侵16歲女高中生炎上！變態性癖被挖　出庭大笑改名繼續連載

12小時前

熱門影音

少女時代第一位人妻！　Tiffany和卞約漢登記結婚了

少女時代第一位人妻！　Tiffany和卞約漢登記結婚了
白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」

白鹿遭私生跟車　「直接下車抓人」
布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」

布蘭妮「解放乳頭」性感熱舞 險走光「用愛心巧妙遮點」
向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇

向華強宣布：遺產全給郭碧婷　「兒子月領生活費」警告向佐不准外遇
前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生

前主播吳中純淋巴癌病逝　廖筱君:她平時很養生
神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡

神童被算出媽媽有金錢問題　自曝和父母已斷絕聯絡
婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻

婁峻碩回憶與焦凡凡交往過程　自爆認識3天就回家接吻
Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！
蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」

蔡淑臻穩交小12歲男友兩年　對方有壓力...她虧「還是小菜雞」
陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣

陽帆收愛女紅包秒拆開　一看金額：別這麼客氣
成語蕎計畫「國外取精生子」　已存300萬「45歲沒對象就去」

成語蕎計畫「國外取精生子」　已存300萬「45歲沒對象就去」
台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼

台灣女孩楊立微登《達人秀》！　倒立用腿頂「燃燒物」全場起立歡呼
金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

金曲歌后彭佳慧遭爆雙面人　任癌症基金會董事卻無情解約罹癌戰友　諷「沒小孩賺那麼多錢幹嘛」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

前主播吳中純淋巴癌驟逝　獨生女揭最後15小時含淚拔管煎熬　醫曝6警訊「侵略型惡化快」

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

江蕙睽違16年合體妹妹：有壓力！　 江淑娜開心收紅包…看金額傻眼XD

看更多

【比奇堡台灣限定款】水族箱造景逼真到以為是蝦子走在馬路上XD

即時新聞

剛剛
剛剛
17分鐘前0

大野智宣佈「嵐解散後退社」！　5月正式告別：一起跑完最後一程

34分鐘前0

獨／I級艷后洪蓉出單曲身高給壓力　跟賴銘偉合唱「目光不知看哪裡」

1小時前0

看建築太入迷「慘遭車撞」！聲學大師徐亞英紀錄片惹淚　遺孀感性發聲

1小時前0

鄭靚歆德國妻長期偏頭痛　「自測驚見水杯含鉛」急丟日用品

1小時前10

《懼裂》瑪格麗特庫利變風騷舊情人！　全身香奈兒「有錢到爆」狂撩葛倫鮑威爾

1小時前0

NCT WISH林口開唱中文輪流告白！8千粉排字應援

2小時前20

「國寶級帥哥」死會！水上恒司爆元旦密婚　公司證實：即將當爸

3小時前69

吳鳳土耳其旅行團挨酸「4萬都你賺走」　他傻眼反擊：別出國丟臉

3小時前77

快訊／國光女神遭背叛　LALA男友公開道歉　成語蕎也發聲了

3小時前32

金賢重淡定提「家暴前女友」紛爭：不委屈⋯　自虧不敢比拳拍照

讀者迴響

熱門新聞

  1. 人氣男偶像遭爆買春帶回家睡！　交往2年女友崩潰：垃圾桶有保險套
    11小時前1612
  2. 單獨進出張立東家！熊熊認了曾經超越純友誼
    9小時前1617
  3. 國光女神遭背叛LALA男友公開道歉
    3小時前127
  4. 韓《流星花園》男星被目擊「在酷澎上班」！公司低調證實
    2/27 16:26101
  5. 汪小菲老婆差點生在百貨公司！
    10小時前3
  6. 昔連拿2金曲獎...大咖天后消失27年驚傳已出家！
    2/27 15:334
  7. 艾莉絲淡出演藝圈「46歲身材超狂」
    12小時前149
  8. 獨／黃西田被女星倒會數百萬竟不討！內幕曝光
    23小時前3011
  9. 賈永婕遭蔡正元挖昔日裸背廣告霸氣反擊
    6小時前6446
  10. 王一博爆秘戀百億千金！「酸一票藝人」私密對話瘋傳
    10小時前6
ETtoday星光雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

元宵節超強湯圓吃法三選一

元宵節超強湯圓吃法三選一

「文里補習班」開課啦！今天就來補「元宵」，為這個喜慶的日子添加更多樂趣！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合