NCT WISH林口開唱中文輪流告白！8千粉排字應援

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體NCT WISH於28日在林口體育館舉辦演唱會，6位成員身穿銀白色閃亮特製西裝帥氣登場，以從重新編曲和編舞的 〈Steady〉帶領全場8000多名NCTzen（官方粉絲名）一起「INTO THE WISH」。帥度破表的開場表演後，JAEHEE化身白馬王子大秀琴藝，優美琴聲結束後，其他成員換上清爽的純白西裝、坐在沙發上再次登場。他們一連帶來〈Skate〉、〈On & On〉、〈Reel-ationship〉、〈Make You Shine〉、〈Color〉等多首歌曲，整場演唱會將近26首歌，為粉絲送上NCT WISH專屬的視覺、聽覺饗宴。

▲NCT WISH林口開唱吸8000粉絲。（圖／SHOWOFFICE提供）



NCT WISH睽違9個月以演唱會形式來到台北，隊長SION說：「好久沒來跟大家見面了，你們有想我們嗎？」，JAEHEE則大秀中文實力問：「西珍妮，準備好了？」粉絲給予尖叫聲熱烈回應。據悉，這是NCT WISH第一次的亞洲巡迴演唱會，SAKYUYA認真的說：「這次是INTO THE WISH的第一個主題OUR WISH，我們想透過這次的巡演展現多樣面貌。」

▲NCT WISH輪流用中文告白粉絲。（圖／SHOWOFFICE提供）



演唱到〈1000〉時，成員們有備而來，驚喜公開了親手書寫的「全中文告白」，讓全場粉絲瞬間陷入瘋狂。成員們字跡清秀，感性語錄連發：RYO大撩粉絲「世界很大卻能遇見你」、 SION 霸氣喊話「放心把你的心交給我」，而SAKUYA、RIKU與YUSHI也分別透過「我的願望裡有你」、「是你溫暖了我」、「謝謝你成為了你力量」等文字向粉絲們告白。

另外，JAEHEE的中文告白更是一大亮點，他除了寫下「我永遠站在這一邊」外，還特別向粉絲炫耀：「你們有發現嗎？我還有畫我自己喔，連眉毛都有畫到！」認真又可愛的語氣逗笑全場，面對這份突如其來的驚喜，粉絲也以特製手幅應援作為回禮，現場氣氛既溫馨又熱烈。

▲NCT WISH吃芒果冰的願望實現。（圖／SHOWOFFICE提供）



NCT WISH昨才在記者會透露想吃芒果冰，願望也在28日馬上實現，成員們在彩排時搶先與粉絲分享，已經在後台吃到西瓜冰，他們也好奇詢問粉絲：「來台北必吃什麼？」粉絲紛紛回應「火鍋！」成員也透露火鍋早就後台待命。台北場在粉絲熱情的歡呼聲中完美落幕，粉絲最後也排字應援，秀出「一直WITH YOU」，讓成員感動不已，最後與粉絲相約要把這份熱情和精彩內容延續到高雄場。