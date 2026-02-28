「國寶級帥哥」死會！水上恒司爆元旦密婚　公司證實：即將當爸

記者蔡宜芳／綜合報導

日本26歲男星水上恒司因日劇《中學聖日記》爆紅，是「國寶級帥哥」代表之一。他在28日被週刊爆料已婚，掀起一陣議論。不久後，他也透過經紀公司證實已婚消息，並透露即將升格當爸。

▲水上恒司被爆已經在元旦完婚。（圖／翻攝自X／koshi_mizukami）

日媒《女性自身》28日率先爆料，指出水上恒司早在元旦就已祕密完婚，對象是去年被目擊、神似名模Maggy的圈外年長女性，當時，水上也曾大方認愛表示「以結婚為前提認真交往中」。

在報導刊出沒多久後，水上恒司的經紀公司便在官網發布公告，表示：「衷心感謝各位平時對水上恒司的溫暖支持。在此報告，演員水上恒司已經結婚，且迎來了新的小生命。」除了證實水上的已婚身份，也揭露女方懷孕的喜訊，「另外，由於對方是圈外人士，若能克制採訪等行為將不勝感激。」

▲水上恒司經紀公司證實消息。（圖／翻攝自Haku官網）

水上恒司在2018年以《中學聖日記》正式出道，在劇中，他與有村架純上演一段教師與小10歲學生間的「禁忌之戀」，深刻演技讓他瞬間成為話題新人。隨後，他更接連出演《MIU404》及大河劇《直衝青天》等知名作品，成功在演藝圈確立了地位。

雖然水上恒司曾因合約問題面臨低潮，在2022年由藝名「岡田健史」改回本名，但他靠著實力在逆境中重新站起，憑藉電影《在那開滿花的山丘，我想見到妳。》獲得日本電影學院獎優秀男主角獎。近期他更與木村拓哉、石原聰美等大咖共同代言金融品牌廣告，人氣居高不下。