快訊／國光女神遭背叛　LALA男友公開道歉　成語蕎也發聲了

記者葉文正／台北報導

國光女神LALA平時以亮麗外型在各大節目演出，但她也曾提過，在感情面被傷的很深，今天她男友公開在IG跟她道歉「跟其他女生有過不當的聊天對話和互動，對你造成很大傷害。」好友成語蕎與其她閨密氣不過，直接嗆他「所有骯髒的事情都沒有講清楚，死一萬遍都不夠！」





▲Lala,蘇心甯,國光女神。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）

LALA的男友在IG提到：「這幾個月在一起，我打從心底覺得妳是一個非常善良、對什麼事都很有責任感的女生。妳對這段感情的付出，和對我的愛和信任，讓我從失去家人的痛中慢慢治癒。」

▲LALA男友公開向她道歉。（圖／翻攝taiwanswag）

男友接著反省自己：「但我卻做錯了。在我們交往期間，我跟其他女生有過不當的聊天對話和互動，這是我不成熟，也是對妳極大的不尊重。我明知道妳的過去，卻這對妳造成了很深的傷害，我沒有任何藉口，我做錯了。對不起，辜負了妳的信任和愛，我會深刻反省自己的行為，也願意承擔所有責任。」

▲兩人交往已有一段時間。（圖／翻攝taiwanswag）

不過LALA好友在底下留言：「所有骯髒的事情都沒有講清楚，很會避重就輕嘛！敢『做』要敢當啦！原本以為姐姐遇到一個好男人會珍惜她，結果是一個超級無敵骯髒的大爛人，把我最愛的人傷害到不成人形，你死一萬遍都不夠！」

另一位好友成語蕎也嗆聲：「有確定你們只有聊天嗎？沒有更多？」來力挺LALA，姊妹們站起來聲討LALA男友。